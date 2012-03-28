«Черный» хлеб возвращается на прилавки Владивостока

Повышение цены на хлеб «Подольский» всегда вызывало определенную реакцию со стороны потребителей и властей. На этот раз, когда основной производитель массового сорта хлеба ОАО «Владхлеб» повысил отпускную цену на 90 копеек, потребители восприняли эту новость довольно спокойно. И этому есть причины: в Приморье недостатка в недорогом хлебе уже давно нет.

Тот же «Подольский» только во Владивостоке производят в общей сложности 5 хлебопекарен. И отпускные цены у четырех из них держатся в зависимости от веса булки на уровне 15-18 рублей. На этом фоне «Владхлеб» с новой отпускной ценой 20,1 рублей за булку в принципе не конкурирует с ними по цене, разве что по качеству, которому предприятие всегда придавало первостепенное значение. Но выбор для потребителя обеспечен, а сам хлеб «Подольский» в этой ситуации явно теряет свой «политический вес». У власти появляется все больше оснований обратить внимание на рост цен в других жизненно важных сферах.

Повышение стоимости «Подольского» последний раз было в конце 2010 года. С тех пор хлебный рынок существенно изменился. С одной стороны выросла себестоимость хлеба, что привело к тому, что «Подольский», по оценкам экспертов, даже при последнем повышении остается продуктом с минусовой рентабельностью.

«В течение 2011 года подорожание коснулось всех слагаемых себестоимости хлеба «Подольский», а именно: стоимость сырья, технологической энергии, коммунальных услуг, тарифы по доставке сырья железнодорожным транспортом, стоимость ГСМ, увеличение налоговой нагрузки, - прокомментировала ситуацию руководитель пресс-службы «Владхлеба» Татьяна ИНШАКОВА. - Кроме этого, значительную долю затрат в стоимости Подольского занимают общехозяйственные расходы. Для обеспечения стабильной работы предприятия, сохранения доступности социальных сортов хлеба и качества выпускаемой продукции, поддержания в рабочем состоянии производственных мощностей ОАО «Владхлеб» продолжает модернизацию предприятия. В частности, в июне прошлого года по лизингу приобретен и установлен комплекс технологических линий формового хлеба. Согласно предписанию надзорных органов проводятся мероприятия по реконструкции трансформаторной подстанции, склада бестарного хранения муки, сырьевых складов и других объектов».

С другой стороны, все это время усиливалась конкуренция на хлебном рынке за счет появления новых игроков. У действующих хлебопекарен в последнее время стали активно отбирать долю рынка, прежде всего, мелкие пекарни при супермаркетах, имеющие возможность снизить цену за счет «короткой» цепочки доставки продукции от производителя до прилавка.

«Во Владивостоке у нас не при каждом супермаркете работает пекарня полного цикла, в некоторых только мини-пекарни, рассчитанные на ограниченный ассортимент, - говорит коммерческий директор сети супермаркетов «Фреш 25» Виктория ХАЗОВА, - а по краю в каждом супермаркете мы производим полный ассортимент хлебобулочных изделий, там работают пекарни полного цикла. Это производство - довольно-таки доходная статья для предприятия. Конечно, надо много испечь хлеба, чтобы получить доход хотя бы на уровне относительно небольшого количества винегрета. Но мы стараемся удешевлять производство, не используем никакие смеси, которые ведут к удорожанию. Вся рецептура рассчитана на использование традиционного сырья. В результате выпечка получается недорогая. Мы рассчитываем наращивать объемы производства, отрабатываем новые рецепты. Но «Подольского» пока не планируем выпекать – еще не овладели рецептурой, которая была бы идентична самому популярному в городе хлебу. Для нас вопрос не в цене, а в качестве. Срок хранения «Подольского» небольшой и важно, чтобы его быстро раскупали».

Переход доли рынка от традиционных производителей к супермаркетам пока только набирает обороты. Очевидно, до серьезного перераспределения долей все-таки еще далеко. А вот уход приморских хлебопекарных предприятий от такого потребителя, как армия и флот, может существенно повлиять на объемы производства. Госконтракты на продовольственное обеспечение военных сейчас практически полностью перешли крупным московским компаниям. Вместе с другими продуктами хлеб военным на Дальний Восток везут с западных регионов страны.

Еще одной заметной особенностью в отрасли края в последнее время, по мнению наблюдателей, стала тенденция возврата к практике 90-х годов, когда свободно чувствовали себя на рынке разного рода «черные» производители хлеба, не учтенные нигде пекарни, занимающиеся выпечкой то ли на квартирах, то ли в подвалах. По оценкам экспертов, их доля на рынке сегодня не менее 15%. С ними сложно конкурировать любому легальному производителю, тем более их продукция продается зачастую под марками известных в крае пекарен.

Елена АБАШЕВА, «Золотой Рог».