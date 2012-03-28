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Форум индустрии красоты приглашает участников во Владивосток
27-31 марта во Владивостоке впервые проходит форум индустрии красоты, организатором которого выступает региональная сеть кадровых агентств «Успех». В рамках форума пройдут семинары, матер-классы и тренинги с участием ведущих экспертов отрасли.
Главным событием форума станет I Дальневосточная Конференция «Индустрия Красоты: Опыт и Перспективы - 2012», которая пройдет 28 марта.
На конференцию организаторы приглашают топ-менеджеров и владельцев компаний индустрии красоты, которым представят обзор современного состояния отрасли и актуальный прогноз развития рынка «красивого бизнеса».
Перед участниками конференции выступят управленцы-практики индустрии красоты, владельцы успешных сетей салонов красоты, эксперты по продажам, продвижению и управлению персоналом.
Более подробная информация: www.beautyforumdv.ru.
«Золотой Рог».
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