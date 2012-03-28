Возведение ЖК «Аквамарин» во Владивостоке возобновится в конце марта

В офисе компании-застройщика ООО «СП Строитель», ведущего строительство многофункционального комплекса «Аквамарин» в районе бухты Федорова во Владивостоке, состоялись общественные слушания о влиянии на экологию предстоящей отсыпки территории, которую предстоит произвести в ковше этой бухты под строительство второй очереди комплекса под будущие объекты общественно-рекреационного назначения.

Под вторую очередь «Аквамарина» предполагается сделать насыпную территорию в море площадью около 3500 кв. метров. Это без учета мола и причала, которыми будет оформлена гавань примерно на 270 единиц маломерного флота – под катера и яхты. Отсыпанная территория будет укреплена шпунтом.

Принципиально ни у главного архитектора города Анатолия МЕЛЬНИКА, ни у проектировщиков, ни у иных присутствовавших на этих слушаниях возражений против отсыпки территории не было. Выяснилось, что нет каких-то особых претензий и у экологов, и у профессиональных рыбаков из Роскомрыболовства, поскольку сколько-нибудь значимого отрицательного влияния на природу и уловы это небольшое изменение береговой черты повлечь не должно.

Сейчас застройщик уже получил часть документов из Росприроднадзора и Роскомрыболовства, продолжается их рассмотрение в Ространспорте. Есть надежда, что окончательное решение по этому вопросу удастся получить уже в ближайшее время, чтобы успеть «засыпать море» в относительно беспроблемное теплое время года.

Тем не менее у участников слушаний имелось довольно много вопросов, связанных с корректировкой проекта в целом. Было высказано принципиальное замечание, что после «работы над ошибками» он так и не был повторно представлен на обсуждение в градосовет. А это необходимо, чтобы успеть нивелировать возможные отрицательные последствия уплотнения важной городской территории, еще имеющей небольшой «исторический клочок».

В итоге застройщик, с учетом обязательств по проведению мероприятий «против грязи и пыли», получил «добро» собравшихся на отсыпку. И, если ему в ближайшее время удастся получить положительное заключение экспертизы проекта и согласование Роскомприроды, то эта работа может быть выполнена буквально за четыре месяца, притом, что в этом месте глубины доходят до 15 метров. Все для начала этой работы давно уже есть – подрядчик с рабочей силой, техника, необходимые средства, которых на создание одной только насыпной территории без мола и причалов в нынешних ценах требуется свыше миллиарда рублей.

Если бы не изменившееся законодательство, потребовавшее новых согласований, отсыпка территории могла быть произведена еще в прошлом году, а в этом – начаться строительство набора объектов, включенных в проект второй очереди МК «Аквамарин». Это – оздоровительно-развлекательный центр с автопарковками, яхт-клуб, мол, причалы для яхт-клуба, прогулочная набережная и пр. Стоимость строительства этих объектов пока не просчитывалась, но предполагается, что окупаемость всего этого будет достигнута через 20-30 лет. То есть для инвесторов это строительство может быть выгодно в плане «прибавки» славы и престижа, но не в части «заработать денег».

Пользоваться этой новой рекреационной зоной смогут как жители близлежащих домов и в целом горожане, так и приезжие, останавливающиеся здесь в гостиницах.

Заместитель генерального директора компании ООО «СП Строитель» Валерия СИНИЦЫНА отметила, что вестись строительство второй очереди может параллельно с жилым комплексом, возведение которого возобновится в конце марта-начале апреля, когда должны подъехать китайские рабочие.

В планах застройщика на этот год – возвести до 30 этажей первой секции жилого комплекса из двух 41-этажных (в т.ч. 39 жилых этажей) домов, прошедшую экспертизу проекта. А о сроках завершения строительства этой секции пока говорится осторожно. Возможно, что ее удастся ввести в эксплуатацию уже в 2013 году, поскольку строительство предполагается вести довольно высокими темпами. В месяц будет возводиться по 4 этажа по монолитной технологии.

Сроки начала строительства и ввода остальных жилых зданий «Аквамарина» пока не определены. Их проектирование всех одновременно продолжается с учетом серьезных замечаний. Первоначальная этажность, на которую ориентировались инвесторы при начале строительства, значительно понижена – до 22-23 этажей, что в целом должно существенно уменьшить выход жилых площадей. Если ранее предполагалось, что в «Аквамарине по расчету будет проживать свыше 5,6 тыс. человек, то теперь – более 3 тысяч. В какой-то степени это снизит нагрузку на территорию, позволит «не затенять» близлежащие здания и сделать застройку более красивой. На нижних этажах нескольких новых домов предполагается разместить детские садики. А вопрос «школьных мест» для новоселов пока что остается открытым – возможности строительства новой или реконструкции ближайших школ малы, но есть надежда, что администрация города найдет какой-то рациональный выход.

Все остальные дома ЖК пока не имеют окончательного решения. Оно появится только после заключения госэкспертизы. Но все здания будут объединены единой стилобатной частью, подземными парковками внутри нее, общей инфраструктурой и смогут возводиться одновременно, если это будет предусмотрено проектом организации строительства и позволят средства. Но они, как выяснилось, имеют пределы.

- Мы пока не планируем привлекать средства дольщиков, - сказала Валерия Владиславовна.- Но у нас есть инвесторы. В том числе и иностранный. Конечно, люди хотят участвовать в долевом строительстве «Аквамарина», вложить в него деньги, заключить договоры, но это загнало бы нас в жесткие сроки, которые мы должны будем проафишировать в договорах долевого участия. Поэтому сегодня рассчитываем только на собственные силы и финансовые средства. Не хотим никого обманывать. А в условиях меняющегося законодательства невозможно брать на себя обязательства. Ведь за нарушение сроков грозят штрафные санкции. А это серьезно, когда документы приходится пересогласовывать «по десятому кругу».

В частности пришлось пожертвовать частью территории в пользу расширения здесь внутриквартальной магистрали – с двух до четырех полос. Это с учетом резкого роста автотрафика, который неизбежен в связи с самим строительством «Аквамарина» и появлением на мысе Бурном пятизвездочной гостиницы. Приходится заниматься вопросами сноса старого жилья под часть этой дороги, решать вопросы с недопустимыми уклонами.

Проектом МК «Аквамарин» продолжают заниматься известные местные проектные компании – ООО «Архитектурный фонд», ОАО «ДНИИМФ» и ОАО «Приморгражданпроект». При этом учитываются советы и иностранных проектировщиков «в части новшеств».

Что касается цен квадрата жилья в «Аквамарине», то по первой секции из двух домов они определятся, когда существенно поднимутся этажи – это, по крайней мере, осенью, после маркетинговых исследований рынка. При этом предполагается, что претендовать на городское и краевое первенство в дороговизне жилья этот комплекс не будет, хотя само по себе его строительство требует серьезных затрат. Зато у застройщика есть уверенность, что хороший потенциальный спрос на жилье в комплексе есть, хотя «по неразумным ценам покупать его никто не будет».

Есть и другой пока еще открытый вопрос – будет ли обслуживать многофункциональный комплекс одна управляющая компания или несколько. Но решаться он будет позднее: сначала надо построить…

Виктор КУДИНОВ, «Золотой Рог».