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Одна из крупнейших авиакомпаний Китая будет выполнять полеты из Пекина во Владивосток
Air China запуститт 4 рейса в неделю на популярном направлении уже летом этого года.
Новостью весенне-летнего сезона навигации в аэропорту Владивосток станет приход китайского авиаперевозчика, говорится в сообщении департамента корпоративных коммуникаций ОАО "Международный аэропорт Владивосток" (МАВ). График сезона навигации "Зима 2013" действует в аэропорту до 29 марта 2014 года.
Авиакомпания Air China планирует выполнять 4 рейса в неделю из Владивостока в столицу Китая. В настоящее время из Владивостока в Пекин рейсы выполняет лишь авиакомпания "Сибирь" (S7).
ОАО "МАВ" в предстоящий сезон прогнозирует увеличение общего пассажиропотока как минимум на уровне 10% по сравнению с летом 2013 года. Ожидается, что основной рост пассажиропотока будет отмечен на направлениях, связывающих Владивосток с крупными авиатранспортными портами - Москвой, Сеулом, Токио и Пекином.
В срок до 15 мая всем производственным службам предприятия аэропорта предстоит провести сезонное обслуживание транспорта и спецтехники, проверить эксплуатационную готовность технологического оборудования. Персонал подразделений, задействованных в обслуживании пассажиров и воздушных судов, пройдет специальные инструктажи и обучение.
Аэропорт обещает обратить особое внимание накомфорт пребывания пассажиров в помещениях аэровокзала. С целью поддержания оптимальных показателей температурного режима и влажности воздуха, компания предусматривает обслуживание систем кондиционирования терминала.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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