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Генподрядчик "Хаяттов" во Владивостоке продолжает влезать в многомиллиардную долговую яму

28 Февраля 2014, 08:41 | Владивосток

Первую в 2014 году корректировку краевого бюджета одобрили в четверг депутаты Законодательного Собрания Приморского края. Ключевым моментом стало предоставление новой финансовой помощи ОАО «Наш дом – Приморье», строящему пятизвездные отели во Владивостоке. Курирующий «долгострой века» вице-губернатор Василий УСОЛЬЦЕВ пояснил, что выделяемые 400 млн руб. необходимы генподрядчику для того, чтобы рассчитаться по банковскому кредиту и заверил, что новых дотаций из бюджета строительство не потребует.   

При утверждении повестки дня эсер Константин МЕЖОНОВ предложил рассмотреть корректировку только в первом чтении, а второе и третье – отложить. Однако это предложение вполне ожидаемо не нашло поддержки у большинства депутатов. Вопрос был рассмотрен и проголосован сразу в трех чтениях.

Проект корректировки представил первый вице-губернатор Приморья Александр КОСТЕНКО. Разумеется, что наибольшее количество вопросов у депутатов вызвало выделение 400 млн рублей на докапитализацию ОАО «Наш дом – Приморье», являющегося генподрядчиком строительства двух отелей «Хаятт» во Владивостоке. Отвечать на эти вопросы пришлось недавно назначенному вице-губернатором Василию УСОЛЬЦЕВУ, который курирует сферу градостроительства.

Как уточнил чиновник, выделяемые 400 млн руб. необходимы компании «Наш дом – Приморье» для погашения кредита в Примсоцбанке. Кроме того, на генподрядчике висят кредиты в Промсвязьбанке (1 млрд руб.) и Сбербанке (1,9 млрд руб.). Последний кредит, по словам Усольцева, необходимо погасить к 2018 году.      

- На сегодняшний день сметная стоимость по объекту на мысе Бурном составляет 7,847 млрд руб., по объекту на Корабельной набережной – 8,267 млрд руб. Объем финансирования уже составил более 13 млрд руб., часть работ находится в стадии сдачи, - проинформировал депутатов Василий Усольцев. – Для завершения строительства, согласно расчетам, необходимо 1,4 млрд руб. для гостиницы на Корабельной набережной и 1,6 млрд руб. – для гостиницы на мысе Бурном. Финансирует достройку Банк Москвы.

По словам Усольцева, достраивать объекты предполагается последовательно. При этом в первую очередь будет сдан не отель на мысе Бурном, который находится в более высокой степени готовности, а гостиница на Корабельной набережной. Там более сложные инженерные системы, которые требуют срочного завершения работ. Сроком «предсдачи» первой гостиницы оператору «Хаятт» определен декабрь 2014 года.    

Вице-губернатор заверил депутатов, что достройка гостиниц больше не потребует расходов из бюджета Приморского края. Недостающие сейчас 3 млрд руб. предоставит в качестве кредита Банк Москвы. Отвечая на вопрос депутат Артема САМСОНОВА о том, какова на сегодня рыночная стоимость двух гостиниц, Василий Усольцев оценил их в 8 млрд руб.  

После продолжительного обсуждения депутаты приняли корректировку бюджета сразу в трех чтениях. «За» проголосовали 23 депутата.

- Думаю, что мы еще не раз «легким движением руки» будем голосовать за новые ассигнования из бюджета на строительство гостиниц, - не разделил оптимизма краевых чиновников депутат Сергей ИЩЕНКО. – Но мы хотели бы, чтобы депутатам был предоставлен детальный бизнес-план, который бы дал представление о том, как будут использоваться гостиницы после ввода в эксплуатацию и как скоро они окупятся.

Александр САЛКОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Александр Салков
Теги: депутаты  гостиницы  кредиты  строительство  саммит АТЭС  туризм  долги  бюджет  Хаятт  экономика 



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Комментарии

  • Псевдоним09:37, 28.02.2014#

    мне тут тоже кой че надо достроить. . . дайте денег из бюджета!! вы же всем даете или не всем??. . или каким-то специальным людям. .

  • Р В РЎСљР В Р’ВµР В Р’Вµ10:28, 28.02.2014#

    Псевдоним, ты ж не человек, ты-электорат, о котором вспомнят, когда ЗА едрилл снова придет время голосовать. . .

  • Пентиум 3 14:39, 28.02.2014#

    Что то у этих жуликов с математикой какая то херя творится. Один отель на данный момент сожрал 7, 8 млрд другой 8, 2 млрд, а общая стоимость двух 8 млрд. я так считаю что всех кто ведет и курирует строительство Хаятов должны отправится на нары без "Базара" а еще лучше скормить их собакам. Молодец Ким.

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ16:32, 02.03.2014#

    Всё. хуятт отказался от этих гостиниц. не будет там хуяттов!

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ16:32, 02.03.2014#

    Всё. xуятт отказался от этих гостиниц. не будет там xуяттов!

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ16:32, 02.03.2014#

    Всё. xyятт отказался от этих гостиниц. не будет там xyяттов!

  • Псевдоним16:32, 02.03.2014#

    Всё. xyятт отказался от этих гостиниц. не будет там xyяттов!

  • Антон07:21, 04.03.2014#

    В России теперь не доверяют людям. Сейчас можно узнать о роде занятий, увлечениях, месте проживания каждого гражданина России rus-poisk. info. tm

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