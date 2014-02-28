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Генподрядчик "Хаяттов" во Владивостоке продолжает влезать в многомиллиардную долговую яму
Первую в 2014 году корректировку краевого бюджета одобрили в четверг депутаты Законодательного Собрания Приморского края. Ключевым моментом стало предоставление новой финансовой помощи ОАО «Наш дом – Приморье», строящему пятизвездные отели во Владивостоке. Курирующий «долгострой века» вице-губернатор Василий УСОЛЬЦЕВ пояснил, что выделяемые 400 млн руб. необходимы генподрядчику для того, чтобы рассчитаться по банковскому кредиту и заверил, что новых дотаций из бюджета строительство не потребует.
При утверждении повестки дня эсер Константин МЕЖОНОВ предложил рассмотреть корректировку только в первом чтении, а второе и третье – отложить. Однако это предложение вполне ожидаемо не нашло поддержки у большинства депутатов. Вопрос был рассмотрен и проголосован сразу в трех чтениях.
Проект корректировки представил первый вице-губернатор Приморья Александр КОСТЕНКО. Разумеется, что наибольшее количество вопросов у депутатов вызвало выделение 400 млн рублей на докапитализацию ОАО «Наш дом – Приморье», являющегося генподрядчиком строительства двух отелей «Хаятт» во Владивостоке. Отвечать на эти вопросы пришлось недавно назначенному вице-губернатором Василию УСОЛЬЦЕВУ, который курирует сферу градостроительства.
Как уточнил чиновник, выделяемые 400 млн руб. необходимы компании «Наш дом – Приморье» для погашения кредита в Примсоцбанке. Кроме того, на генподрядчике висят кредиты в Промсвязьбанке (1 млрд руб.) и Сбербанке (1,9 млрд руб.). Последний кредит, по словам Усольцева, необходимо погасить к 2018 году.
- На сегодняшний день сметная стоимость по объекту на мысе Бурном составляет 7,847 млрд руб., по объекту на Корабельной набережной – 8,267 млрд руб. Объем финансирования уже составил более 13 млрд руб., часть работ находится в стадии сдачи, - проинформировал депутатов Василий Усольцев. – Для завершения строительства, согласно расчетам, необходимо 1,4 млрд руб. для гостиницы на Корабельной набережной и 1,6 млрд руб. – для гостиницы на мысе Бурном. Финансирует достройку Банк Москвы.
По словам Усольцева, достраивать объекты предполагается последовательно. При этом в первую очередь будет сдан не отель на мысе Бурном, который находится в более высокой степени готовности, а гостиница на Корабельной набережной. Там более сложные инженерные системы, которые требуют срочного завершения работ. Сроком «предсдачи» первой гостиницы оператору «Хаятт» определен декабрь 2014 года.
Вице-губернатор заверил депутатов, что достройка гостиниц больше не потребует расходов из бюджета Приморского края. Недостающие сейчас 3 млрд руб. предоставит в качестве кредита Банк Москвы. Отвечая на вопрос депутат Артема САМСОНОВА о том, какова на сегодня рыночная стоимость двух гостиниц, Василий Усольцев оценил их в 8 млрд руб.
После продолжительного обсуждения депутаты приняли корректировку бюджета сразу в трех чтениях. «За» проголосовали 23 депутата.
- Думаю, что мы еще не раз «легким движением руки» будем голосовать за новые ассигнования из бюджета на строительство гостиниц, - не разделил оптимизма краевых чиновников депутат Сергей ИЩЕНКО. – Но мы хотели бы, чтобы депутатам был предоставлен детальный бизнес-план, который бы дал представление о том, как будут использоваться гостиницы после ввода в эксплуатацию и как скоро они окупятся.
Александр САЛКОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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Пентиум 3 14:39, 28.02.2014#
Что то у этих жуликов с математикой какая то херя творится. Один отель на данный момент сожрал 7, 8 млрд другой 8, 2 млрд, а общая стоимость двух 8 млрд. я так считаю что всех кто ведет и курирует строительство Хаятов должны отправится на нары без "Базара" а еще лучше скормить их собакам. Молодец Ким.
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мне тут тоже кой че надо достроить. . . дайте денег из бюджета!! вы же всем даете или не всем??. . или каким-то специальным людям. .