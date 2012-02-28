«Настоящий обувной» из Владивостока планирует вырасти до федерального размера

«Настоящий обувной» на рынке Владивостока находится в ряду наиболее известных торговых марок. Не так давно успех этой компании был закреплен премией предпринимательского конкурса, жюри которого оценило их инновации в области менеджмента.

Об этих новациях, а также о состоянии обувного рынка Владивостока «ЗР» рассказал совладелец сети Олег МАСЛИЙ.

- Олег, вы с самого начала развивали сетевой формат?

- Сегодня в нашей компании есть два направления: оптовое и розничное. Но выросла наша компания из оптовой торговли. Мы с 2000 года на рынке, и только в 2003 году созрела потребность выйти ближе к покупателю. К этому времени у нас уже появилось определенное несогласие с той политикой, которую вели оптовые клиенты, приобретавшие у нас обувь. Они определяли для себя какие-то сегменты - ценовые, по внешнему виду, по удобству. И так как эти предпочтения оптовых поставщиков базировались на их собственном видении, зачастую не подкрепленных изучением покупательского спроса, тенденций местного рынка и т. п., многие модели, которые мы отбирали в Москве и привозили сюда, были не востребованы. Оптовикам было проще продавать то, что продавалось. Но мы общались с производителями и видели, насколько эта обувь удобна, красива, нужна людям. Наверняка потребитель, который пытался купить здесь обувь, имел другие запросы, хотел видеть новые, модные тенденции, а приходя в магазин, их не находил и был вынужден покупать то, что есть. Это послужило причиной принятия решения об открытии своих розничных магазинов. В апреле 2003 года мы открыли первый магазин.

- Значит, наш приморский обувной рынок отстает от рынков других регионов страны?

- На текущий момент я бы уже так не сказал. В основном рынок формировался местными компаниями: политику продаж, формат магазинов, их наполнение определяли предприниматели, которые выросли во Владивостоке. Но все идут вперед, обучаются, изучают опыт и западных сетей, и мировых. В последние полтора-два года на розничном рынке Владивостока произошли большие изменения - стало больше магазинов, качественно они стали другими. К нам пришло много брендовых продавцов, развиваются брендовые московские сети, есть те компании, которые пришли с франшизой. Одно из последних событий – открытие специализированного обувного торгового центра. Для нашего города это новинка. И наша сеть «Настоящий обувной» уникальная на рынке, она включает 7 магазинов и фактически является самой крупной обувной сетью во Владивостоке. Наши магазины мультибрендовые, в них представлена обувь разных производителей. В отношении выстраивания самой сети у нас политика такая – все наши магазины, кроме одного, существуют самостоятельно, вне торговых центров.

- Где вы острее чувствуете конкуренцию: на оптовом рынке или на розничном?

- Это абсолютно разные рынки и оба не исчерпаны. Еще полтора года тому назад оптовое направление не было для нас стратегией развития, мы не ставили там сверхзадач. В последнее время заметен значительный рост, и он был обеспечен за счет изменений в подходе к опту. Я думаю, потенциал для роста в этом сегменте еще довольно-таки большой. Если прирост по рознице составляет 10% в год, по опту - 50-60%. Мы сейчас поставили задачу - предложить более качественную услугу, быстро обслуживать клиентов и увеличить ассортимент. Кроме того, пересматриваем практику работы с ценами, стараемся увеличить число наших клиентов в опте. В этом отношении у нас уже есть успешный опыт.

- С какими производителями вы работаете?

- Мы изначально ориентировались на российских и белорусских изготовителей обуви. И что очень приятно: русскую обувь изготавливают непосредственно в России. Мужская обувь из Ростова. Ростов еще с советских времен зарекомендовал себя как родина мужской обуви, там сейчас на этот небольшой, по сути, город приходится порядка тысячи производителей - от крупных фабрик до мелких предприятий.

Но без Китая обойтись невозможно. Порядка 80% обуви в мире изготавливается в этой стране. Не секрет, что многие бренды, даже премиальные, отшиваются в Китае. Мы работаем с московскими фабриками, у которых есть свое производство в Китае. Они сами разрабатывают модели, участвуют в изготовлении колодок, сами работают над дизайном фурнитуры. Часть из них приобретает фабрики в Китае, но есть варианты, когда размещают заказы, являясь партнерами уже по несколько лет определенных фабрик. Все крупные компании, с которыми мы сотрудничаем, имеют своих представителей, технологов, контролеров непосредственно на фабриках. Сейчас большое внимание уделяется качеству, и практически все компании вкладывают деньги в контроль качества. Бывали случаи, когда партия проходит с фабричным дефектом, но компании крайне заинтересованы сразу снять ее с продажи, как только это обнаруживается.

- Вы сами выбираете производителей?

- В начале работы, не имея достаточного опыта и знаний в этой области, мы методом проб и ошибок начинали сотрудничать с разными фабриками и, соответственно, ориентировались на определенные параметры, такие, например, как удобство колодки. Но сейчас работаем непосредственно с теми, кто учитывает наши российские реалии. У наших жителей есть такая особенность, как широкая нога, и это очень важно учитывать. Наша дальневосточная обувь и западная разнятся, даже не по дизайну, а больше по качеству носки. Если в Москве, например, много снега и большое количество реактивов на улице по зиме, у нас этого нет. Например, в Москве редко покупают замшевую обувь зимой, потому что за неделю ее разъест, а мы можем себе это позволить. В летний период во Владивостоке достаточно влажный климат, и то, что могут позволить себе потребители в 20%-ной влажности воздуха, мы в наших 100% влажности не можем.

- Какова стратегия вашей компании?

- У нас в городе много красивых магазинов, много обуви, но сталкиваешься часто с низким уровнем сервиса, неквалифицированным персоналом. Это вообще большая проблема розницы. Среди продавцов много посторонних. Мы со своей стороны увидели эту область проблем и решили, что наш магазин будет тем местом, где человеку профессионально помогут сориентироваться и сделают так, чтобы он остался доволен.

За последний год произошли качественные изменения внутри компании сети магазинов «Настоящий обувной», принципиально изменился бизнес-подход. Компания стала членом международной ассоциации Wise, которая обучает технологиям успешного бизнеса.

Есть определенная стандартная технология, которая помогает разложить все бизнес-процессы, увидеть слабые места, определить продукт каждого сотрудника, который работает в компании. И здесь иногда происходят совсем волшебные вещи, когда человек просто проясняет то, что он должен, в конце концов, получить в результате своей работы. И вот тогда сотрудники начинают по-другому смотреть на ситуацию, берут на себя больше ответственности, проявляют больше творческой смекалки.

Мы внедрили технологии, которые использует Wise. Для нас это была инновация. Благодаря этим внедрениям, реальным результатам, которые были получены с точки зрения объемов продаж, количества покупателей, благодаря изменившимся количественным и качественным характеристикам мы получили премию на конкурсе предпринимателей во Владивостоке, проходившем в конце прошлого года, в номинации «Шеф года в области инноваций».

- Как вы видите дальнейшее развитие сети «Настоящий обувной»?

- Больше года тому назад на первой дальневосточной конференции Wise я заявил о планах по открытию сети магазинов. Теперь выбора нет, придется двигаться в заявленную сторону, сначала рынок Дальнего Востока, потом пойдем на Москву. В общем, мы планируем создание федеральной сети. Очевидно, это будет не под одной торговой маркой, сейчас рассматриваются варианты, как это будет выстраиваться. В связи с этим планируем войти еще в один сегмент – молодежной обуви. У нас уже была попытка работы в этой области, но мы посчитали ее для себя неудачной и временно закрыли магазин. Хотя торговая марка Adrenalin-shuzz сама по себе была успешной, и мы планируем с ней работать дальше, но уже основываясь не на интуитивном, а обоснованном подходе.

Конечно, большая федеральная сеть будет выстраиваться не один год, но цель – сто магазинов - вполне осязаемая и реальная. Как говорится, дорогу осилит идущий! В марте этого года у нас открывается магазин за пределами Владивостока – в городе Ангарске. Но мы не сворачиваем проекты по столице Приморья. С одной стороны, у нас задействованы все районы города, с другой - элементарный просмотр конкурентов показывает, что еще несколько магазинов вполне войдут во Владивосток. Так что будем потихонечку, но уверенно двигаться вперед.

Елена АБАШЕВА, "Золотой Рог".