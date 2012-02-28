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Корейские цветы покоряют приморский рынок
Уже на протяжении многих лет компания Rosepia ведет работу по продвижению лучших традиций европейской и восточной флористики на российском рынке. При поддержке Корейской корпорации по торговле сельскохозяйственной продукцией и Генерального консульства Республики Корея во Владивостоке компания Rosepia преподносит культуру букетной розы, проводя ежегодные мастер-классы, устраивая выставки.
В этом году жители и гости Владивостока смогли принять участие в уникальном мастер-классе, своим опытом по составлению композиций с приморскими дизайнерами поделилась знаменитый флорист Республики Корея госпожа Ли Джи Он. Мастер международного класса подсказала, как можно уйти от привычного понимания букета и с помощью небольших цветков розы, лилии, орхидеи и хризантемы создать произведение искусства.
Элегантная букетная роза открывает большой простор для флористического творчества: можно создать маленькие изящные цветочные композиции или большие пышные круглые букеты. В распоряжении дизайнеров вся палитра красоты: компания Rosepia реализует более 20 великолепных сортов розы.
Свою работу на рынке компания Rosepia начала в 2001 году, сейчас она является лидером по экспорту цветочной и сельскохозяйственной продукции Республики Корея. Качество корейских цветов премиум-класса высоко оценили в Японии, США, Индонезии, Малайзии, Узбекистане; всегда свежие букетные розы радуют приморского жителя уже шесть лет. Цветы экспортируются под государственным брендом Whimori, а это означает, что покупатель может быть уверен в безопасности и экологичности продукции.
Как рассказал директор филиала компании Rosepia во Владивостоке Борис ЦОЙ, свой бизнес он начал с букетной розы, которую хорошо встретил местный рынок, в этом году в оптовой и розничной продаже появились корейские лилии, орхидеи и букетные хризантемы. Налаженная система логистики и таможенного оформления позволила сократить сроки доставки, поэтому корейские цветы отличается свежестью и стойкостью по ценам от производителя.
Кристина САМУТИНА, "Золотой Рог".
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