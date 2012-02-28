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Хабаровскому супермаркету подыскивают место во Владивостоке
ООО «Невада-Восток», одна из крупнейших торгово-розничных продуктовых компаний Хабаровского края, в текущем году планирует выйти на рынок Приморского края, открыв по два супермаркета «Самбери» во Владивостоке и Уссурийске.
В настоящее время «Невада-Восток» имеет 7 магазинов в Хабаровске и один в Биробиджане. Также компания планирует в этом году открыть централизованный продуктовый склад. ООО принадлежит четырем физлицам, в том числе 29,45% принадлежат гендиректору Юрию ЕГОРОВУ.
Отметим, что крупнейшими продуктовыми ретейлерами на рынке Приморья являются сети супермаркетов «Ратимир» и «5+». Источник на рынке сообщил «ЗР», что представители «Невады-Восток» уже давно ищут подходящее место для строительства супермаркетов. «Но найти окупаемое место «с нуля» во Владивостоке практически нереально. Соседям придется рассматривать варианты с приобретением уже готовых площадей, а это высокий дисконт», - говорит источник.
Евгений ИТАРОВ, «Золотой Рог».
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