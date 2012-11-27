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Ты мой друг!

27 Ноября 2012, 10:20 | Владивосток

Есть что-то неосязаемое, но однозначно присущее проектам Дальнего Востока. Всегда масштабность, всегда свой стиль и неповторимость. И однозначно - вера и уважение к своему Владивостоку…

Неповторим Владивосток и в Интернете, здесь тот же независимый, свой почерк… Один из лучших сайтов города на территории России - vl.ru, пожалуй, лучшая региональная доска объявлений - farpost.ru, федеральный ресурс - drom.ru, стильная и самоуверенная - primpogoda.ru, любимая далеко за пределами - vladmama.ru - уникальные проекты.

64,5 млн руб. объем рынка интернет-рекламы объектов недвижимости в г. Владивостоке за 2011 г.

И список их не закрыт. На старт выходит еще один интересный проект, на этот раз посвященный сектору коммерческой недвижимости Приморья - богатому, растущему, интересному, но по прежнему очень закрытому сектору экономики края. Впервые в регионе, а по некоторым позициям и в России, запускается интернет-ресурс, по своим характеристикам претендующий на роль платформы рынка, определенной базовой площадки сектора коммерческой недвижимости в Интернете. Отраслевой портал vladarenda.ru с 10 декабря начинает работу в тестовом режиме.

ЯНДЕКС статистка запросов:

13 388                     |             532         нояб. 2010 г.

22 299                     |             964         сент. 2012 г.

снять офис            |             торговые центры
(Россия)                 |             (Владивосток)

Организаторы ресурса vladarenda.ru убеждены, что портал если не изменит, то уж точно существенно повлияет на региональный рынок коммерческой недвижимости, предоставив и собственникам, и арендаторам широкий спектр информации в открытом доступе, а также возможность общения членам профессионального сообщества.

Команда проекта на рынке не новички - www.vladarenda.ru работает более 5 лет и зарекомендовал себя одной из лучших площадок для поиска коммерческой недвижимости, стабильно удерживающей позиции в тройке лидеров по соответствующим запросам в Yandex и Google. Создание портала - результат многолетнего опыта оффлайн-брокера, компании «Владаренда», первого профессионального брокера коммерческой недвижимости во Владивостоке, лауреата конкурса Российской гильдии риэлторов «Профессиональное признание 2011», серебряный призёр «Профмарка 2010-2011 гг.».

Что же найдет участник рынка коммерческой недвижимости на новом портале vladarenda.ru?

Прежде всего, структурированные разделы, посвященные системным объектам коммерческой недвижимости: торговым центрам, бизнес-центрам, складским комплексам, рынкам и производственным базам. Более того, участники проекта - каждый конкретный бизнес-центр или торговый комплекс - получат персональную страницу в сети с исчерпывающей информацией, в том числе и по свободным в конкретный момент площадям и контактным лицам, уполномоченным вести переговоры и принимать решения в части предоставления помещений в аренду.

Партнером проекта выступает известная компания ДубльГИС, так что потенциальный арендатор может посмотреть место положения интересующего его объекта на карте и получить список работающих здесь компаний и организаций, что немаловажно для принятия решения.

Проект вызвал интерес бизнес-сообщества приморской столицы. Свой интерес к проекту уже подтвердили такие компании, как Торговый Дом «Владивостокский ГУМ», торговые центры «Европейский», «Зеленый остров», Manera, «Игнат Бизнес Групп», бизнес- центр Fresh Plaza и «Капитал». Заключены первые контракты на абонентское годовое обслуживание.

88% аудитории начинают поиск объекта недвижимости через Интернет

Даже если сделка осуществляется при содействии брокера, в 30% случаев  брокер ищет подходящий вариант, в первую очередь, в Интернете (NAR, ноябрь 2012)

Поддержку новому порталу оказали авторы другого инновационного для города Владивостока проекта - «Дизайн-фабрика «Заря». На территории бывшей швейной фабрики разворачивается творческая реконструкция, тоже в русле современных трендов на рынке коммерческой недвижимости. В Москве вслед за другими мировыми столицами созданы и успешно работают несколько своеобразных арт-кластеров, разместившихся на территориях старых заводов. Это известные Artplay и Flacon. Такие проекты с выставочными центрами, мастерскими художников и офисами, объединяющие компании, связанные с творчеством, обозначаются новым термином - «креативная недвижимость». И вот теперь креативной и творческой становится «Дизайн-фабрика «Заря». Здесь появится арт-галерея, музыкальный клуб, детские художественные студии, кафе, тренажерный зал и многое другое. Представит эти перемены и vladarenda.ru.

Одним словом, следите за информацией портала. Новости, аналитика, ТОП арендаторов и услуги компаний, функционально неотделимых от рынка коммерческой недвижимости (охрана, клининг, зонирование, офисная мебель, отделка и ремонт) - все это будет пополнять контент нового портала.

Презентация портала www.vladarenda.ru состоится во Владивостоке 6 декабря, в Находке и в Хабаровске - во второй половине декабря. Приглашаются специалисты в области коммерческой недвижимости, владельцы бизнес- и торговых центров, брокеры и другие участники рынка.

Многоканальный телефон проекта  (423) 266-67-68.

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