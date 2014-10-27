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Отопление Владивостока началось с острова Русский
Мини-ТЭЦ "Центральная" и "Океанариум" приступили к теплоснабжению потребителей острова
ОАО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" (ДВЭУК) приступило к теплоснабжению потребителей острова Русский во Владивостоке, сообщила пресс-служба энергокомпании.
Подача теплоэнергии осуществляется в кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), Научно-образовательный комплекс "Приморский океанариум", Медицинский центр, лабораторный корпус, Академию МЧС России, полицейский участок, пожарное депо, на опреснительные установки и ряд объектов коммунальной инфраструктуры.
В сообщении отмечается, что в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду проведены гидравлические испытания магистральной теплосети, выполнены регламентные работы по подготовке оборудования источников генерации острова, сформирован нормативный неснижаемый запас резервного топлива и материалов.
Нагрузку по тепловой энергии несут пиковые водогрейные котлы мини-ТЭЦ "Центральная" и мини-ТЭЦ "Океанариум".
ОАО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" создано в 2001 году в целях повышения эффективности управления дочерними и зависимыми обществами РАО "ЕЭС России". В настоящий момент АО "ДВЭУК" управляет основным объемом государственных инвестиций, направленных на снятие инфраструктурных ограничений социально-экономического развития регионов ДФО.
Инвестиционная программа компании в 2009-2011 гг. составила 25,88 млрд рублей, в 2012 году - 18,27 млрд рублей, в 2013 году - 10,95 млрд рублей.
Государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом владеет 99,9996% акций ДВЭУК.
Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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