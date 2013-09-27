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Во Владивостоке большая сельскохозяйственная ярмарка переехала с центральной площади

27 Сентября 2013, 13:39 | Владивосток

Сегодня, 27 сентября, по адресу ул. Анны Щетининой, 9 работает сельскохозяйственная ярмарка. Селяне привезли сюда много свежей и качественной продукции.

Представители личных подсобных, фермерских хозяйств и товаропроизводителей из Владивостока, Арсеньева Чугуевки, Никольска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья представили здесь свою продукцию. Цены на ярмарке на 8-10 % ниже, чем в магазинах и на рынках города. Так, товаропроизводители предлагают картофель от 25 рублей за килограмм, арбузы – от 15 рублей. Кроме свежих овощей и фруктов на ярмарке можно приобрести хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную, рыбную, мясную продукцию.

За дополнительной информацией о проведении ярмарок обращаться в отдел сельского и рыбного хозяйства управления торговли и услуг по адресу: ул. Посьетская, 24, каб. 103 и 203, тел: 8(423) 261-44-41, 261-44-42, 261-44-79.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: сельское хозяйство  товары  ярмарки  производители  торговля 



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Комментарии

  • Проходил мимо15:57, 27.09.2013#

    Ну и какой пенсионер туда попрется?Такси возьмет?

  • Псевдоним15:59, 27.09.2013#

    Так же как и в центр. 98 ходит достаточно регулярно. А центральная площадь города - это не барахолка.

  • Псевдоним16:03, 27.09.2013#

    Я полностью согласна, только у нас во Владивостоке на центральной площади города устроили с/х ярмарку

  • Псевдоним16:13, 27.09.2013#

    +100

  • Псевдоним16:15, 27.09.2013#

    Вот и я простой менеджер , живущий и работающий на второй речке , не поеду на центральную площадь, за овощами. Встать негде , пробка пока доедешь , и работают наверняка до 18. Выносить ярмарки из центра надо !

  • Псевдоним16:12, 27.09.2013#

    В том то и дело, что это не ярмарка, а обыкновенный базар, а ему не место на центральной площади. И так весь город в рынках и торговых центрах.

  • Псевдоним16:35, 27.09.2013#

    Верните ярмарку в центр я работаю в центре и до неё было 500 метров. На вторяк тащиться по пробкам нет желания.

  • Псевдоним16:43, 27.09.2013#

    Сельхозпроизводителей на ярмарке - 10-15 % Остальные - местные перекупы.

  • Псевдоним219:13, 27.09.2013#

    бред какой. живу в центре. это мне передь в снегопадь по пробкам за какойто фигней теперь?

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