Во Владивостоке большая сельскохозяйственная ярмарка переехала с центральной площади

Сегодня, 27 сентября, по адресу ул. Анны Щетининой, 9 работает сельскохозяйственная ярмарка. Селяне привезли сюда много свежей и качественной продукции.

Представители личных подсобных, фермерских хозяйств и товаропроизводителей из Владивостока, Арсеньева Чугуевки, Никольска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья представили здесь свою продукцию. Цены на ярмарке на 8-10 % ниже, чем в магазинах и на рынках города. Так, товаропроизводители предлагают картофель от 25 рублей за килограмм, арбузы – от 15 рублей. Кроме свежих овощей и фруктов на ярмарке можно приобрести хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную, рыбную, мясную продукцию.

За дополнительной информацией о проведении ярмарок обращаться в отдел сельского и рыбного хозяйства управления торговли и услуг по адресу: ул. Посьетская, 24, каб. 103 и 203, тел: 8(423) 261-44-41, 261-44-42, 261-44-79.

ZRPRESS.RU, Владивосток.