Новые технологии энергосбережения будут представлены на выставке во Владивостоке

Как говорится в поговорке, не по дням, а по часам растет потребность в электротехнической продукции, в технологиях энергосбережения, системах обеспечения сохранности и безопасности в Приморском крае.

Это, конечно, обусловлено реализацией масштабных проектов по развитию края. Новостройки жилых микрорайонов, промышленные объекты, транспортная инфраструктура требуют современных, инновационных технологий как при строительстве, так и при дальнейшей эксплуатации.

С 4 по 6 октября на специализированных выставках «Энерготехэкспо» и «Безопасность» можно будет познакомиться с продукцией более 70 компаний из России, Республики Корея и Японии.

На выставке будет представлена продукция ведущих российских производителей из 13 городов. Только из Москвы в выставке принимают участие 9 компаний.

Чем же порадуют участники выставок «Энерготехэкспо» и «Безопасность» приморцев?

В первую очередь, это широкий выбор дизель-генераторов таких известных марок, как Yanmar, «Катерпиллар». Не отстают и российские производители генераторов, которые представят на выставке свою продукцию.

Новое направление в энергосбережении – светодиодные системы освещения, которые будут представлены компаниями из Москвы, Владивостока, Хабаровска, Республики Корея. Есть из чего выбирать и по качеству, и по цене.

Порадуют наших энергетиков участники из западных регионов, причем они не только предлагают отдельные виды продукции, но и обеспечивают полную комплектацию объектов энергетики и электрификации. Высоковольтное оборудование, кабельная продукция, комплексные системы автоматизации электроснабжения, цифровые устройства релейной защиты и автоматики, насосное оборудование, электроприводы и многое другое.

Для производственных предприятий различных отраслей промышленности на выставке будут представлены системы автоматизации технологических процессов, а также широкая номенклатура электротехнической продукции, систем вентиляции и кондиционирования.

Практически для специалистов всех сфер деятельности будет полезно посетить стенды, на которых будут демонстрироваться системы обеспечения пожарной безопасности, а также системы комплексной безопасности: различные системы видео- наблюдения, контроля доступа, защиты информации, средства охраны.

Как специалистам, так и широкой публике будет интересно и полезно ознакомиться с новыми образцами приборов учета и контроля.

Как всегда на выставке для специалистов предусмотрена обширная деловая программа.

В течение трех дней выставки Тихоокеанская коалиция по содействию реализации реформы ЖКХ в ДФО проведет консультации по вопросам ЖКХ: управление домом, договорные отношения, формирование земельных участков, энергосбережение, энергоэффективность, судебная практика.

Выставки «Энерготехэкспо» и «Безопасность» представляют интерес как для специалистов энергетики, промышленных предприятий, проектировщиков, строителей, работников жилищно-коммунального хозяйства, собственников зданий и сооружений, так и для всех жителей Приморского края.

Выставки пройдут 4-6 октября в с/к «Чемпион», по адресу: г. Владивосток, ул. Гоголя, 41. Вход свободный. Справки по тел.: (423) 2-300-518, 2-300-418. Реклама.