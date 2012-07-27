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Объекты саммита во Владивостоке требуют много электроэнергии
ВЛАДИВОСТОК, 27 июля, ZRPRESS. В первом полугодии по всей территории зоны деятельности ОАО «ДЭК» (входит в состав холдинга РАО «ЭС Востока)» отмечен значительный рост потребления электроэнергии – он составил порядка 492,5 млн. киловатт-часов на 3,8% больше по отношению к аналогичному периоду 2011 года. По оперативным прогнозам положительная динамика электропотребления сохранится до конца 2012 г.
- Существенный прирост потребления электроэнергии в Приморском крае – более 137,5 млн. киловатт-часов, или 2,5% - связан с вводом в эксплуатацию новых объектов саммита АТЭС, а также продолжающимся развитием Владивостока. Согласно плановым умеренным показателям по итогам 2 полугодия 2012 года мы можем прогнозировать прирост в 3,4%, или более 408 млн киловатт-часов по всем филиалам компании, - прокомментировал генеральный директор ОАО «ДЭК» Виктор МИЛУШ.
Действительно, электропотребление растет во всех филиалах ОАО «ДЭК». Например, в Хабаровском крае рост составил почти 90,3 млн. киловатт-часов, или 2,6%, в Еврейской автономной области – около 22,5 млн. киловатт-часов, или 3,8%. Самый большой процент прироста энергопотребления – в Амурской области, там он составил 7,5%, или 242,2 млн. киловатт-часов.
В 1 полугодии текущего года потребность промышленности в электроэнергии выросла на 20,7 млн. киловатт-часов, или 3,6%. Потребление электроэнергии населением увеличилось на 190,9 млн. киловатт-часов, что составляет 7,6%. Потребление электроэнергии коммерческими структурами выросло на 109,8 млн. киловатт-часов, что составило 10,7%, сообщили «ЗР» в пресс-центре ОАО «ДЭК».
- Общий рост энергопотребления практически во всех отраслях промышленности вкупе с технологиями, позволяющими минимизировать потери электроэнергии, свидетельствует о расширении уже существующий производств и строительстве новых, - заключил Виктор Милуш.
«Золотой Рог».
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