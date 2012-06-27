В газификацию Приморья «Газпром» планирует инвестировать 100 млн

29 июня состоится годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром», на котором будут подведены итоги работы компании в 2011 году. Важнейшей темой собрания станет газификация регионов России. Это наиболее масштабный социальный проект компании.

За последние семь лет (2005-2011г.г.) инвестиции Газпрома в строительство межпоселковых газопроводов превысили 146 млрд рублей. В текущем году компания направляет на газификацию российских регионов рекордный объем инвестиций — 37 млрд 660 млн рублей против 29 млрд 70 млн рублей в прошлом году. Работы ведутся в 69 регионах Российской Федерации. В течение семи лет Газпром построил порядка 1300 объекта газификации общей протяженностью 18,5 тыс. км. Природный газ пришел в более 2500 населенных пунктов, начал поступать в 3 150 котельных.

За темпы газификации отвечает не только Газпром, который прокладывает межпоселковые газопроводы, но и второй участник программы – власти субъектов Федерации. Они должны в установленные сроки построить уличные сети и подготовить потребителей к приему газа. Обязательства сторон фиксируются в планах-графиках синхронизации работ по строительству объектов газификации. В регионах контроль за выполнением программы газификации возложен на региональные компании по реализации газа.

Досье "ЗР"

ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» является одной из 49 дочерних региональных компаний ООО «Газпром межрегионгаз», осуществляющих поставку газа на внутреннем рынке страны. Реализует газ в Новосибирской, Томской, Иркутской, Сахалинской областях, Алтайском, Камчатском, Хабаровском, Приморском краях и Республике Алтай.

Сегодня компания заключила и обслуживает около 2 400 договоров о поставке газа с предприятиями и свыше 200 тысяч — с населением. Объём поставки природного газа в регионы составляет 4,63 млрд кубических метров.

С 2006 года ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» является региональным представителем ООО «Газпром межрегионгаз» — инвестора «Программы газификации регионов РФ».

О ходе строительства межпоселковых газопроводов, о взаимодействии с региональными властями и перспективах газификации в интервью "ЗР" рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» Виктор Петрович КВАШНЕВ.

- Каков объем инвестиций ОАО «Газпром» в газификацию региона в 2005 – 2011 годах? Сколько объектов удалось ввести за это время?

- За это время на территории Приморского края было построено три объекта газификации общей протяженностью порядка 60 км, крупнейшим из которых стал межпоселковый газопровод от газораспределительной станции г. Владивостока до потребителей природного газа острова Русский с отводом на ТЭЦ-2 г. Владивостока. Его протяженность составила более 30 км. Стоит отметить, что в рамках строительства газопровода на о. Русский осуществлено строительство подземного перехода под проливом Босфор Восточный в двухниточном исполнении протяженностью порядка три километра каждая. Помимо этого межпоселковые газопроводы были проложены от ГРС г. Владивостока до ТЭЦ-1 с отводом на котельную «Северная» и к автомобильному заводу ОАО «Соллерс».

- Насколько сегодня стал соответствовать уровень газификации региона его реальным социальным и экономическим потребностям? Улучшились ли, по Вашему мнению, качество жизни людей и экономическое положение региона за годы интенсивной реализации программы газификации?

- Необходимо отметить, что газификация края еще пока находится на низком уровне, но интенсивная газификация в ближайшем будущем изменит это положение. В результате реализации первого этапа по переводу ТЭЦ-2 на природный газ количество вредных выбросов в атмосферу сократились в два раза. После завершения реализации проекта в полном объеме загрязнение воздуха при работе ТЭЦ-2 будет полностью исключено, что позволит минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и улучшить условия проживания жителей нескольких микрорайонов г. Владивостока.

- Какие инвестиции предусмотрены на газификацию региона в этом году? Что планируется построить?

- В газификацию Приморья планируются инвестиции ОАО «Газпром» в размере 100 млн рублей для строительства подводящего газопровода к объекту «Сухой Док» г. Владивостока с учетом сроков строительства объекта «Сухой Док» и второй нитки газопровода под судоходным проливом Босфор Восточный.

Юрий РОГОВ, "Золотой Рог".