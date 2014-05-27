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Владивостокский молочный комбинат попался на многочисленных нарушениях санитарных норм
Приморская "дочка" "Вимм-Билль-Данна" оштрафована за нарушении санитарных норм.
Пятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность взыскания штрафа с Владивостокского молочного комбината (ВМК, филиал ОАО "Вимм-Билль-Данн") за нарушение санитарных норм.
Как сообщается в материалах апелляционного суда, в ноябре 2013 года Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю была проведена плановая проверка соблюдения ВМК (осуществляет производство молока, молочной и соковой продукции) обязательных требований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.
В ходе осмотра были установлены многочисленные нарушения обществом требований санитарных норм и технических регламентов при производстве молока, молочной и соковой продукции.
В частности, в ходе осмотра выявлено, что "в производственных и складских помещениях требуется проведение ремонта; в холодильной камере No4 на потолке местами грибковая плесень, ржавые подтеки, в местах расположения воздуховодов - черные загрязнения, опорные колонны с участками отслоения штукатурки,в помещении при входе в холодильные камеры требуется обновление покраски стен, колонн и коммуникационных труб; на участке выдува ПЭТ-бутылки для молока оборудование (полуавтомат выдува бутылок), являющееся источником выделения вредных веществ, не снабжено местной системой вытяжной вентиляции, что не исключает загрязнение воздуха рабочей зоны вредными веществами".
Кроме того, было отмечено, что на предприятии не соблюдаются требования поэтапной ручной обработки оборотных фляг, используемых для транспортировки молока и кефирной лабораторной закваски: не проводится пропаривание в течение 40-50 секунд вымытых фляг перед их сушкой на стеллаже (отсутствует специализированное оборудование для этих целей).
Изучив материалы дела и оценив доводы сторон, Арбитражный суд Приморского края пришел к выводу, что требования Роспотребнадзора являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.
С учетом конкретных обстоятельств дела и, принимая во внимание совершение правонарушения ответчиком впервые, Арбитражный суд Приморского края решил привлечь АО "Вимм-Билль-Данн" к административной ответственности в виде штрафа в 100 тыс. рублей.
Не согласившись с решением, АО "Вимм-Билль-Данн" обратилось в вышестоящую инстанцию. Исследовав в совокупности все обстоятельства совершенного правонарушения, Пятый арбитражный апелляционный суд счел решение суда первой инстанции правомерным и оставил его без изменения, а жалобу - без удовлетворения.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток
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Им эти 100 тыс. . . как 5 копеек