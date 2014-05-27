www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.22 р. 100 JPY: 56.99 р.
EUR: 73.7 р. 10 CNY: 94.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Владивостокский молочный комбинат попался на многочисленных нарушениях санитарных норм

27 Мая 2014, 11:29 | Владивосток

Приморская "дочка" "Вимм-Билль-Данна" оштрафована за нарушении санитарных норм.

Пятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность взыскания штрафа с Владивостокского молочного комбината (ВМК, филиал ОАО "Вимм-Билль-Данн") за нарушение санитарных норм.

Как сообщается в материалах апелляционного суда, в ноябре 2013 года Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю была проведена плановая проверка соблюдения ВМК (осуществляет производство молока, молочной и соковой продукции) обязательных требований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.

В ходе осмотра были установлены многочисленные нарушения обществом требований санитарных норм и технических регламентов при производстве молока, молочной и соковой продукции.

В частности, в ходе осмотра выявлено, что "в производственных и складских помещениях требуется проведение ремонта; в холодильной камере No4 на потолке местами грибковая плесень, ржавые подтеки, в местах расположения воздуховодов - черные загрязнения, опорные колонны с участками отслоения штукатурки,в помещении при входе в холодильные камеры требуется обновление покраски стен, колонн и коммуникационных труб; на участке выдува ПЭТ-бутылки для молока оборудование (полуавтомат выдува бутылок), являющееся источником выделения вредных веществ, не снабжено местной системой вытяжной вентиляции, что не исключает загрязнение воздуха рабочей зоны вредными веществами".

Кроме того, было отмечено, что на предприятии не соблюдаются требования поэтапной ручной обработки оборотных фляг, используемых для транспортировки молока и кефирной лабораторной закваски: не проводится пропаривание в течение 40-50 секунд вымытых фляг перед их сушкой на стеллаже (отсутствует специализированное оборудование для этих целей).

Изучив материалы дела и оценив доводы сторон, Арбитражный суд Приморского края пришел к выводу, что требования Роспотребнадзора являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

С учетом конкретных обстоятельств дела и, принимая во внимание совершение правонарушения ответчиком впервые, Арбитражный суд Приморского края решил привлечь АО "Вимм-Билль-Данн" к административной ответственности в виде штрафа в 100 тыс. рублей.

Не согласившись с решением, АО "Вимм-Билль-Данн" обратилось в вышестоящую инстанцию. Исследовав в совокупности все обстоятельства совершенного правонарушения, Пятый арбитражный апелляционный суд счел решение суда первой инстанции правомерным и оставил его без изменения, а жалобу - без удовлетворения.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: молоко  штрафы  производство  суд  бизнес  приморье 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним17:51, 27.05.2014#

    Им эти 100 тыс. . . как 5 копеек

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru