Bosco пришла в Приморье

Спортивную одежду под знаменитым российским брендом «Bosco» теперь можно приобрести и во Владивостоке – франчайзинговый магазин этой фирмы открыт во Владивостоке.

«Покупка прав на открытие магазина стоила 6 млн рублей, запланированная окупаемость – 1 год, и пока все идет по плану,- говорит генеральный директор Владивостокского магазина Bosco Александр ШЕПОВАЛОВ. - Условия сделки достаточно хорошие, правда, дизайн-проект магазина разрабатывался головной компанией и проходил тщательные проверки по соблюдению условий. Зато мы получили возможность пользоваться именем Bosco в рекламных целях.

Одежда во владивостокском бутике, так же как и в других магазинах компании, разделена на три линии – Fashion-линия (одежды предпочтительно для женщин стремящихся следить за модой даже в спортивной одежде), Active-линия (одежда для активного отдыха и непосредственного занятия спортом) и Original-линия (официальная экипировка российских олимпийцев). Магазин рассчитан на потребителя с достатком выше среднего.