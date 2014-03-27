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Очередной контейнеровоз FESCO будет приписан к порту Владивосток
Транспортная группа FESCO (создана на базе ОАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) получила контейнеровоз "ФЕСКО Новик", ставший 25-ым судном в флоте группы.
Как сообщила пресс-служба пароходства, приёмка "ФЕСКО Новик"состоялась в порту Лимасол (Кипр) 25 марта.
"ФЕСКО Новик" будет эксплуатироваться на каботажных линиях "Владивосток - Петропавловск-Камчатский - Магадан".
Контейнеровоз дедвейтом 8,508 тыс. тонн построен в 2004 году в Германии. Полная вместимость судна 707 TEU (эквивалент 20-футового контейнера) с возможностью перевозки до 150 рефрижераторных контейнеров.
Ледовый класс судна соответствует стандартам, необходимым для работы в Дальневосточном регионе.
"ФЕСКО Новик" будет работать под российским флагом, а портом приписки станет Владивосток.
Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе принадлежит ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток), ж/д оператор "Трансгарант" и доля в ЗАО "Русская тройка". Кроме того, в собственности и лизинге у FESCO - порядка 36 тыс. контейнеров.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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