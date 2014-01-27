Автозавод "Соллерс" во Владивостоке готовится к переходу на полный цикл

Дальневосточный автозавод "Соллерс" в 2014 году планирует начать строительство нового цеха с последующей локализацией компонентной базы, сообщил в ходе онлайн-конференции директор департамента промышленности и транспорта администрации Приморского края Иван ТИРСКИХ.

В пресс-службе ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" (Владивосток, СП японской Mazda Motor Corporation и российского ОАО "Соллерс") ZRPRESS.ru cообщили, что точная дата начала строительства и сроки реализации пока находятся в стадии проработки.

По данным ZRPRESS.ru, вопрос о строительстве нового цеха, который позволит автопредприятию перейти на технологию полного цикла производства с окраской кузова, напрямую увязан с реализацией проекта по созданию особой экономической зоны (ОЭЗ) на базе автомобильного производства "Соллерс" во Владивостоке.

"Соллерс" рассчитывал, что постановление правительства о создании ОЭЗ и соглашение между Минэкономразвития и администрацией края будут подписаны уже в первом квартале, а ОЭЗ заработает уже в середине 2014 года.

Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ уже озвучил, что Приморский край рассматривает возможность инвестирования 395 млн рублей в создание ОЭЗ

"Со стороны края предусмотрены инвестиции около 395 млн рублей, и со стороны федерального бюджета столько же. Работа над проектом продолжается", - сообщал губернатор.

ООО "Соллерс - Дальний Восток", 100%-ная "дочка" "Соллерса", перестало выпускать автомобили в феврале 2013 года.

В настоящее время автопроизводство во Владивостоке состоит из двух производственных компаний: ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" (Владивосток, СП японской Mazda Motor Corporation и российского ОАО "Соллерс") и ООО "Соллерс-Буссан" (СП "Соллерс" с Mitsui) по производству Toyota Land Cruiser Prado. "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" выпускает автомобили Mazda (Mazda CX-5 и Mazda 6) и SsangYong (Rexton, Kyron, Actyon и Actyon Sports).

Автомобили SsangYong на Дальнем Востоке собираются крупноузловым методом в одном корпусе с Mazda. В 2015 году СП планирует перейдет на производство полного цикла автомобилей обеих марок. При этом окраска у Mazda и SsangYong будет общей, а сварка и сборка - на отдельных линиях.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.