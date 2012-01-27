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Не все проблемы ЖКХ можно списать на управляющие компании
Тот факт, что российское ЖКХ серьезно больно, никем сегодня не оспаривается. Болезнь эта многогранная, старая и запущенная. И что особенно плохо - нет даже намека на начало выздоровления.
- Отправной точкой реформы ЖКХ стал 2005 год, когда был введен новый Жилищный кодекс, - говорит генеральный директор СРО НП «ЖКХ-Групп», председатель комитета ЖКХ при Хабаровском региональном отделении общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ» Борис ГЛАДКИХ. – Но многие его положения до сих пор порождают проблемы. Одна из них в том, что инициатором общего собрания в многоквартирном доме может быть лишь собственник помещений. УК такого права не дали. Тем самым законодатель изначально отдал судьбу многоквартирного дома в руки людей, в вопросах ЖКХ некомпетентных.
Собственники зачастую не могут принять правильное решение: что необходимо отремонтировать в первую очередь. Жильцы верхнего этажа будут настаивать на первоочередном ремонте кровли, жильцы нижнего – подвала, а большинство потребует ремонта подъезда. Хотя любой специалист скажет, что в первую очередь надо ремонтировать кровлю, внутридомовые коммуникации, иначе дом попросту начинает разваливаться. Но убедить в этом жильцов не всегда удается.
- То есть если во время дождя с потолка вдруг закапало, обращаться в УК, чтобы залатала дырку, не имеет смысла?
- Да. Если же УК без решения собрания пойдет на то, чтобы сделать тот или иной вид ремонта, понимая, что непринятие срочных мер может привести к разрушению дома, она очень рискует. Достаточно одному из собственников обратиться в прокуратуру, и управляющую компанию обяжут сделать перерасчет, то есть вернуть деньги жильцам. А как их вернешь, если они уже потрачены на ремонт? В итоге УК обвинят в мошенничестве.
- Что вы думаете о статье 162 ЖК, где говорится, что одна сторона по заданию другой оказывает услуги по содержанию и ремонту имущества, включая коммунальные?
- Мы, жилищники, трактуем это так: заказал собственник услуги – оказываем, не заказал – не оказываем. Коммунальные организации трактуют иначе. По их мнению, УК должна аккумулировать не только жилищные, но и коммунальные услуги, то есть выставлять жильцам счета, собирать с них деньги, а затем передавать их поставщикам тепла, воды и электроэнергии. Таким образом УК выступает в роли посредника.
- Но во Владивостоке население платит за воду, свет и тепло непосредственно их поставщикам. А в других городах, выходит, иначе?
- В Хабаровске водоканал работает через УК. В Уссурийске теплоснабжающая организация, прикрываясь законодательством, пытается вернуться на общую квитанцию, поскольку несет убытки и хочет их переложить на УК.
- Но наличие посредника ведет к удорожанию стоимости услуг?
- Здесь все гораздо сложнее. Если взять энергетиков, то им стоимость киловатт/часа и гигокалории устанавливает РЭК, а тарифы – региональный комитет по ценам и тарифам. И собственник не может от них отказаться. Со стороны УК картина иная. Она не имеет права устанавливать тарифы, она обязана согласовать их с собственниками. А собственник может с ними не согласиться.
Плата за содержание и ремонт жилья (т.е. деньги, которые получает УК) составляет порядка 20%, плата за коммунальные услуги - 80%. Чтобы выставить счета и собрать деньги за коммунальные услуги, УК понесут определенные затраты. Свои 3% возьмет РКЦ, 1,1-2% - банк. Плюс неплательщики, с которых денег не получить однозначно, плюс расходы, связанные с взысканием задолженности. Итого в сумме получается 10-12%.
10% от 80% в соотношении к 20%, которые УК собирают с жильцов на содержание и ремонт жилья, составляет 40%. Чтобы компенсировать свои расходы, УК в итоге должна предложить собственникам платить квартиру на 40% больше! Кто даст на это добро? Если же УК начнет недоплачивать коммунальной организации, та обратится в арбитражный суд, и недоплаченная ему сумма будет списана со счета УК. Но ведь это средства, которые жильцы заплатили за ремонт кровли, подъезда и т.д. Отсюда еще один повод для некомпетентных СМИ и политиканов заявить на всю страну о якобы украденных у жильцов миллиардах.
- Но, согласитесь, что есть и нечистые на руку УК.
- Масштабы воровства в жилищной отрасли сильно преувеличены. По данным Минрегионразвития РФ, в целом по стране 70% управляющих организаций управляют жилфондом. Это достаточно серьезная доля рынка, чтобы говорить, что все они воры и мошенники. Но обвинять огульно всех, неверно. Да, есть недобросовестные управленцы, но таковых не более 10-15%.
Мне непонятна информационная война, развязанная в отношении управляющих компаний. Но если, как заявляют некоторые высокопоставленные чиновники, УК не справляются со своими обязанностями, исключите из законодательства возможность их создания. Но, уверяю вас, через пять лет увидим, в какой капкан мы себя загнали.
Председатель ТСЖ всегда будет делать то, за что проголосует большинство собственников помещений, - иначе его просто-напросто переизберут. Но ведь надо смотреть шире. Есть работы в отношении конструктивных элементов и инженерных коммуникаций, пожарной и энергетической безопасности, пренебрегая которыми можно нанести не только ущерб зданию, но и вред здоровью и жизни людей.
Я ратую за то, чтобы появился законодательно закрепленный минимальный перечень работ, который УК должна выполнять в обязательном порядке, не спрашивая собственников.
16 июня вступил в силу Жилищный кодекс с такими поправками. Прошло полгода, но никаких документов так и не появилось.
- Во Владивостоке около 90 управляющих компаний. Это много?
- Много. Но часть из них – это в целом единая организация, разделившаяся на отдельные компании, чтобы на законных основаниях минимизировать налоги и в итоге, больше средств, собираемых с жильцов, потратить на ремонт домов. Так что реально получается 50-60 УК.
Мелкие компании, как я понимаю, должны уйти с рынка. Не может существовать УК, если у нее меньше 150-200 тыс. кв. метров жилья. У любой организации должны быть инвестиционные отчисления, у мелкой компании их нет, и она не развивается. Отсюда – фирмы-однодневки. И понимая ущербность, они демпингуют, тем самым обваливая рынок.
Во Владивостоке плата за содержание 1 кв. метра жилья составляет 28 рублей, в Хабаровске – 40 рублей, поэтому в Хабаровске управляющие компании делают все положенные работы. А когда, как заявляют депутаты гордумы Спасска, 8 рублей – это дорого, и предлагают снизить плату до 4, это чистый популизм. При таком подходе через несколько лет от жилья ничего не останется.
"Золотой Рог".
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