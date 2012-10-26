Стоимость жилья на острове Русском во Владивостоке будет снижена

ВЛАДИВОСТОК, 26 октября, ZRPRESS. Во Владивостоке прошло учредительное собрание жилищно-строительного кооператива на острове Русский для преподавателей ДВФУ и сотрудников Дальневосточного отделения Российской академии наук.

В мероприятии приняли участие вице-губернатор Приморского края Владимир Балан, ректор ДВФУ Сергей Иванец, заместитель главы Владивостока Роман Карманов, руководитель Дирекции социально-ориентированных проектов Фонда «РЖС» Наталья Коротченкова.

Владимир Балан отметил, что создание жилищно-строительных кооперативов с государственной поддержкой является пилотным проектом в Приморье.

«Отрадно, что наш регион является пионером в развитии данного института в России. Это правильно, что в Приморском крае, регионе, с которого начинается наша страна, в первую очередь реализуются все добрые начинания. Во многом это стало возможным благодаря поддержке первого вице-премьера России Игоря Шувалова и губернатора края Владимира Миклушевского. Администрация края приложит все усилия, чтобы реализовать проект до конца и возвести комфортный городок для ученых», - заявил Владимир Балан.

Ректор ДВФУ Сергей Иванец подчеркнул, что создание кооператива не менее важное и значимое событие, чем строительство кампуса ДВФУ, являющегося первым этапом освоения острова Русский и создания научного кластера.

«Считаю, что это знаменательное событие для университета. Оно ознаменовало собой переход к практическому этапу реализации проекта по созданию ЖСК», - отметил он.

Наталья Коротченкова сообщила, что проект будет реализован на земельном участке Фонда «РЖС» площадью 70 га. Кооператив получит земельный участок в безвозмездное срочное пользование. После ввода в эксплуатацию всех объектов, земельные участки будут переданы бесплатно в собственность членов кооператива.

«С учетом существующей потребности планируется предоставить кооперативу земельный участок примерной площадью 32,5 га. Также Фонд бесплатно передаст кооперативу типовую проектную документацию, и окажет содействие в обеспечении земельного участка объектами инженерной инфраструктуры. По оценкам Фонда «РЖС», все эти меры позволят снизить стоимость строительства жилья экономкласса на 20-30 процентов от цены Минрегиона, которая для данного региона на сегодняшний день определена на уровне 41 650 рублей за 1 квадратный метр», - уточнила Наталья Коротченкова.

В рамках заседания члены кооператива избрали председателя и правление ЖСК, а также утвердили устав кооператива.

Напомним, что в настоящее время на вступление в кооператив претендуют 390 человек, из них - 255 научно-педагогических работников ДВФУ и 135 сотрудников ДВО РАН. Заявленная потребность в жилых помещениях составляет 108 квартир в малоэтажных многоквартирных домах, 225 малоэтажных индивидуальных жилых домов, 57 квартир в малоэтажных жилых домах блокированной застройки, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.