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Саммит АТЭС во Владивостоке «урезал» бюджеты других регионов России до 70%
Саммит АТЭС 2012 года во Владивостоке положит начало развитию Приморского края как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Владимир Путин принял решение провести столь крупное международное мероприятие, чтобы привлечь к Приморью как можно больше внимание со стороны иностранных государств. Построить как можно больше современных предприятий и развивать инфраструктуру Владивостока, которая десятки лет была в критическом состоянии»,- заявил на встрече с населением района Приморья первый вице-премьер Игорь Шувалов.
Владивосток и Приморский край сегодня находятся под пристальным вниманием со стороны правительства страны. Даже несмотря на кризис 2008 года, финансирование программ в Приморье выполнялось в полном объеме. В пользу края урезались запланированные ранее бюджеты других регионов Дальнего Востока до 70%.
На встречах с населением в разных районах Приморья первому зампреду местные жители задавали один и тот же вопрос о том, что, якобы, федеральный центр, забирает все налоги, собираемые на территории края, возвращая лишь малую часть.
Первый вице-премьер еще раз категорически опроверг эти слухи. «Все, что вы услышали, не соответствует действительности. Это спекуляции. Правительство страны дает в два раза больше денег, чем край зарабатывает. Только на стройки саммита АТЭС из федерального бюджета в региональный направляется более 600 миллиардов рублей. Также выделяются деньги на развитие транспортной инфраструктуры, медицины, образования и другие социальные нужды края», - заявил первый вице-премьер.
До конца года Игорь Шувалов дал поручение муниципальным властям Пограничного района открыть в школах доступ к Интернету. В свою очередь первый зампред правительства пообещал обсудить с главой Министерства связи Игорев Щеголевым вопрос обеспечения жителей Пограничного льготным Интернетом. «Возможно, это нужно будет сделать за счет технических возможностей компании «Транстелеком». «У них сегодня самый новый и самый лучший кабель и самое широкое оптоволокно», - подчеркнул Шувалов.
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