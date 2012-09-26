Выставка «Строительство-2012» во Владивостоке ищет потребителя

Как-то не верится, что региональная приморская выставка «Строительство», которую бессменно организует ООО «Дальэкспоцентр», на минувшей неделе работала уже в двадцатый раз. Тем не менее юбилей оказался налицо, и экспозиция для посетителей была довольно интересной.

Наиболее широко на ней были представлены строительные материалы и изделия, домовое оборудование, строительные механизмы и инструмент. Международный характер выставке придавало активное участие китайских и южнокорейских фирм, укрепляющих свои деловые связи с Дальним Востоком. Традиционно порадовали своим участием «питерские» компании «ЛЭК-1» и «ЛенспецСМУ», предлагающие квартиры в новых домах северной столицы. К сожалению, наших компаний, торгующих аналогичным товаром на местном рынке, не было. Почему-то скромным было предложение и по «малоэтажке», хотя интерес к ней потребителей остается одним из наиболее активных стимуляторов строительного рынка.

Кстати, и второй круглый стол участников малоэтажного строительного кластера, который организуется по инициативе ресурсно-информационного центра строителей «Властра», подтвердил, что потребитель пока не видит на местном рынке заманчивых недорогих предложений малоэтажного строительства. Да и сами строители пока находятся в глубоком поиске этих предложений.

Притом что основные ниши в кластере уже определены под участие в реализации общих для всех проектов, пока еще остаются и вакансии. Но пока обозначилась и «рыхлость» кластера, которую ему придают участники, которые на этот раз просто отсутствовали. Не было представителей потребителей, риэлторов, страховщиков, банков, стройиндустрии и пр.

И все же были подняты интересные аспекты по комплектации того доступного и комфортного дома, который, в конечном счете, кластер собирается предложить приморцам по цене не более 35 тыс. рублей за 1 кв. метр. Причем этот дом должен быть относительно дешев не только при строительстве, но и в эксплуатации. Надежды на то, что удастся найти правильный подход к потребителю, у кластера есть. Остается надежда и на поддержку властями региона. При этом кластер уже реально занимается своей экспериментальной деятельностью по отработке строительства «идеального» дома во Владивостоке в районе «Маяка» и блокированной застройки в Надеждинском районе.

Определяя приоритеты кластера для себя, его участники отметили, что он, прежде всего, необходим для их занятости на рынке строительных услуг, повышения их конкурентоспособности, наработки опыта и пр. С другой стороны, это создание того «ценного продукта», который, не стесняясь, можно предлагать покупателям, гарантируя хорошие потребительские свойства товара. Стоит отметить, что сами организаторы кластера пока не удовлетворены своими достижениями. Хотя за короткое время уже наработана неплохая теория и удалось приступить к практическим «экспериментальным» делам. Вероятно, для успеха создания кластера существенный груз по его организации стоило бы взять на себя представителям краевых властей.

Если вернуться к самой выставке «Строительство-2012», то на ум приходит мысль, что ей надо двигаться к новому формату – постоянно действующей выставке, где посетителю в любое время можно было бы решить целый комплекс проблем, не растрачивая массу времени на кропотливые изучения рынков, стыковку разных поставщиков, поиск подходящих партнеров и пр. Такой в свое время пыталась стать выставка при «ДальНИИСе», но, к сожалению, не стала.

Пока же можно надеяться, что выставка дала очередной «заряд энергии» участникам строительного рынка Приморья, и они смогут уже в следующем строительном сезоне выйти на новые рубежи в постсаммитовском развитии края.

Виктор КУДИНОВ, «Золотой Рог».