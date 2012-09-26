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Жителям Владивостока грозит зимой чрезвычайная ситуация
ВЛАДИВОСТОК, 25 сентября, ZRPRESS. Энергетики предлагают перенести срок реализации инвестпрограммы по газификации Владивостокской ТЭЦ-2, как минимум, на год из-за проблем с ограничениями поставок газа на станцию.
Как сообщил гендиректор ОАО "РАО Энергетические системы Востока" ("РАО ЭС Востока") Сергей ТОЛСТОГУЗОВ на заседании коллегии министерства РФ по развитию Дальнего Востока, холдинг беспокоит проблема образования гидратных пробок на газопроводе "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", в результате под ограничения подпадают Владивостокские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, теплоцентраль (ТЦ) "Северная", практически все котельные и остров Русский.
В 2011-2012 годах ограничение поставок газа на объекты ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК) проводилась 15 раз, в том числе 5 раз с полным прекращением поставки. Очередное ограничение поставок газа на ВТЭЦ-2 введено 24 сентября на 96 часов из-за ремонтных работ на газораспределительной станции.
"Газпром" подтвердил высокую вероятность таких ограничений и предстоящей зимой, что может привести к ЧС, так как оставшиеся работать на угле котлоагрегаты ТЭЦ-2 смогут обеспечить теплом не более четверти всех потребителей Владивостока", - сказал Толстогузов.
По его словам, чтобы избежать зимой во Владивостоке проблем с отоплением, на ТЭЦ-2 завершается строительство мазутного резервуара на 5 тыс. кубометров, что даст станции возможность работать на этом топливе до 8 суток. Также достигнута договоренность с поставщиками топлива о приоритетности отгрузки и доставки мазута в Приморье.
Досье "ЗР"
Работы по газификации энергообъектов Приморья начаты в 2010 году. В настоящее время с угля на газ переведены 8 из 14 котлоагрегатов Владивостокской ТЭЦ-2. Также на работу с использованием природного газа как основного топлива переведены Владивостокская ТЭЦ-1 и ТЦ "Северная" (введены в эксплуатацию в марте 2012 года). Согласно графику инвестпрограммы перевода ТЭЦ-2 на газ, в 2013 году планируется перевести еще два котлоагрегата, в 2014 году - оставшиеся четыре.
Министр по развитию Дальнего Востока - полпред президента РФ в ДВФО Виктор ИШАЕВ поддержал энергетиков.
"Я хочу сказать, что мы своими силами и за свои деньги построили газопровод в Хабаровск осенью 2006 года. Ни одной остановки газопровода из-за гидратных пробок не было. Падало/поднималось давление, работало/не работало, это все технологии, и они должны предусматривать эти вещи. У вас тоже. Если вы построили трубу с большим сечением и сегодня не можем обеспечить такой отбор - это нужно было учитывать. Потому что перемычка Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск рассчитана на 4,5 млрд кубометров в год. Вы трубу закладывали несколько больше, значит, нужно находить технические решения. Энергетики после перехода на газ закрыли золоотвал. Как они сейчас будут работать на угле?", - изложил свою точку зрения на ситуацию министр.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
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