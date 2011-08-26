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Цена на земельные участки, выставленные на продажу во Владивостоке, снизилась втрое

26 Августа 2011, 13:52 | Владивосток

Администрация Владивостока вновь объявила открытый аукцион по продаже земли под малоэтажную индивидуальную жилищную застройку. Торги состоятся 27 сентября.

На продажу выставлены пять участков в поселке Трудовое, причем торгуется эта земля уже не в первый раз. Первые два аукциона признаны несостоявшимися: по мнению специалистов, цена на участки, установленная независимыми оценщиками, оказалась слишком высокой, и хотя земля вызывала интерес потенциальных застройщиков, покупателей на нее так и не нашлось. Теперь участки предлагаются в собственность по цене, практически в три раза ниже первоначальной.

Например, 13 соток на улице Академика Королёва, пригодных для строительства дома и других хозяйственных построек, устройства огорода и сада, можно приобрести за 433 тыс. рублей, 20 соток на улице Пшеницына - за 512 тыс. рублей. В среднем на всех участках цена за квадратный метр составляет порядка 330 рублей.

Конечно, все земельные участки требуют не только вложения сил и труда, но и финансовых средств. При этом земля находится в уже обжитом жилом поселке, в хорошей климатической зоне, рядом - федеральная трасса. В фактор привлекательности специалисты включают также и макроэкономические процессы - например, реконструкцию автомагистрали М-60 на участке Аэропорт-Владивосток.

Поселок электрифицирован, телефонизирован, имеет сети центрального водоснабжения, канализации, и для подключения к инженерным коммуникациям новых объектов подготовлены техусловия. Все земельные участки доступны автомобильному транспорту, есть подъездные грунтовые дороги.

Выставление земли на открытый аукцион - принципиально новый шаг, позволяющий сделать процедуру получения участка под строительство во Владивостоке максимально прозрачной. Организатор аукционов - муниципальное казённое учреждение "Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости". Специалисты не только консультируют по поводу предложенных участков, но и организуют выезды на место для тех, кто заинтересовался землей.

Справки по телефону: 8 (423) 261-43-85, 242-19-33.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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