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Цена на земельные участки, выставленные на продажу во Владивостоке, снизилась втрое
Администрация Владивостока вновь объявила открытый аукцион по продаже земли под малоэтажную индивидуальную жилищную застройку. Торги состоятся 27 сентября.
На продажу выставлены пять участков в поселке Трудовое, причем торгуется эта земля уже не в первый раз. Первые два аукциона признаны несостоявшимися: по мнению специалистов, цена на участки, установленная независимыми оценщиками, оказалась слишком высокой, и хотя земля вызывала интерес потенциальных застройщиков, покупателей на нее так и не нашлось. Теперь участки предлагаются в собственность по цене, практически в три раза ниже первоначальной.
Например, 13 соток на улице Академика Королёва, пригодных для строительства дома и других хозяйственных построек, устройства огорода и сада, можно приобрести за 433 тыс. рублей, 20 соток на улице Пшеницына - за 512 тыс. рублей. В среднем на всех участках цена за квадратный метр составляет порядка 330 рублей.
Конечно, все земельные участки требуют не только вложения сил и труда, но и финансовых средств. При этом земля находится в уже обжитом жилом поселке, в хорошей климатической зоне, рядом - федеральная трасса. В фактор привлекательности специалисты включают также и макроэкономические процессы - например, реконструкцию автомагистрали М-60 на участке Аэропорт-Владивосток.
Поселок электрифицирован, телефонизирован, имеет сети центрального водоснабжения, канализации, и для подключения к инженерным коммуникациям новых объектов подготовлены техусловия. Все земельные участки доступны автомобильному транспорту, есть подъездные грунтовые дороги.
Выставление земли на открытый аукцион - принципиально новый шаг, позволяющий сделать процедуру получения участка под строительство во Владивостоке максимально прозрачной. Организатор аукционов - муниципальное казённое учреждение "Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости". Специалисты не только консультируют по поводу предложенных участков, но и организуют выезды на место для тех, кто заинтересовался землей.
Справки по телефону: 8 (423) 261-43-85, 242-19-33.
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