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В сделках с недвижимостью в Приморье растут обременения
Управление Росреестра по Приморскому краю подвело итоги работы за первое полугодие 2012 года. За это время им было оформлено 136 тысяч 208 прав на недвижимое имущество. Общее число зарегистрированных прав на жилые помещения за шесть месяцев составило 82 838, на нежилые здания и помещения - 15 908. В том числе - 16 405 - сделок с обременением.
Специалисты Управления отмечают возросшую в этом году динамику числа регистрации права собственности на жилые помещения с обременением. В увеличении числа сделок по регистрации ипотеки свою роль сыграла общая тенденция оживления в крае рынка ипотечного кредитования. Предполагается, что во второй половине этого года рост числа сделок по ипотеке продолжится.
С начала года активно велась госрегистрация прав на земельные участки в упрощенном порядке (по «дачной амнистии»). Благодаря изменениям земельного законодательства, администрации муниципальных образований получили право обращаться в суд и признавать своей собственностью невостребованные и заброшенные земельные участки. Всего за полгода в крае было оформлено 35 125 прав на земельные участки, в т.ч. 4 100 - по «дачной амнистии».
В текущем году Управление Росреестра в рамках межведомственного взаимодействия с государственными и муниципальными органами исполнительной власти был увеличен объем выданной гражданам информации. Общее количество справок и выписок из ЕГРП для них в первом полугодии 2012 г. составило 117 040.
В связи с полным переходом с 1 июля 2012 г. к межведомственному взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, иными участниками межведомственного взаимодействия ожидается дальнейшее увеличение запросов граждан о выдаче сведений из ЕГРП по почте и через Интернет.
По всем вопросам регистрации прав продолжала и продолжает свою работу всероссийская бесплатная телефонная «горячая линия» Росреестра - 8-800-100-34-34.
Мария ЯСЕНКОВА.
"Золотой Рог".
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