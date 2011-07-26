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«Аврора» снова встала
На минувшей неделе снова остановилась работа на заводе крупнопанельного домостроения ОАО «Аврора» во Владивостоке. Повторяется ситуация начала марта, когда основная продукция предприятия – детали для монтажа десятиэтажных домов 83-й теплой серии – не находит сбыта.
Как отметил исполняющий обязанности руководителя предприятия Виктор ВОРОБЬЕВ, на складах завода сегодня скопилось 14 тысяч кубометров деталей КПД, которые были изготовлены по заказу ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» для строительства двух десятиэтажных домов в районе бухты Патрокл. А от изготовления деталей для третьего дома, который намечалось строить там же, заказчик пока отказался. Официальная причина отказа – проект проходит экспертизу, и начинать строительство домов без ее положительного решения строители не могут.
Нет пока у завода договора с этой компанией и по комплектации строительства новых домов в районе «Снеговой Пади».
Когда весной сложную ситуацию с помощью администрации края как-то удалось разрулить, у коллектива завода, в котором сегодня по штату более 500 человек, была уверенность, что, по крайней мере, год можно будет работать стабильно, без остановок. Но та надежда не оправдалась. Хотя прошло около 4,5 месяцев, произошло затоваривание складов. Зато появилась новая надежда – что в преддверии профессионального праздника – Дня строителя – по занятости завода будет принято какое-то положительное решение.
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