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Власти Приморья рассчитывают на участие японцев в создании рыбного кластера
Японские Marubeni, Itochu, Mitsui и Toyota Tsusho вроде бы как проявляют интерес к участию в проекте
Японские корпорации Marubeni, Itochu, Mitsui и Toyota Tsusho могут принять участие в создании рыбного кластера в Приморье, сообщил в ходе онлайн-конференции директор департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края Александр ПЕРЕДНЯ.
Также о своем желании участвовать в проекте заявили ЗАО "Русская пелагическая исследовательская компания" и ряд компаний, входящих в Ассоциацию разработчиков, производителей и поставщиков рыбоперерабатывающих комплексов и оборудования.
По словам чиновника, сроки создания рыбного кластера и объемы инвестиций будут определены после завершения второго этапа работ по разработке предварительного технико-экономического обоснования и инвестиционного предложения по строительству рыбопромышленного комплекса.
Как уже сообщал "Золотой Рог", Московский филиал японского исследовательского института "Номура" (Nomura Research Institute, входит в Nomura Group), выступающий разработчиком концепции создаваемого в Приморье рыбоперерабатывающего кластера, предложил в качестве приоритетного варианта его размещения бухту Суходол. Также в качестве возможных вариантов рассматриваются бухты Пяти охотников и Славянка.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток
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