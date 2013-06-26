Топ-менеджеров для работы в Петропавловске-Камчатском ищут во Владивостоке

«ПРОСПЕКТ»

www.prospect-job.ru

1. Менеджер направления (работа с ключевым партнером по ДВ), иностранная компания. Требования: 27-32 лет; высшее образование; опыт работы с ключевыми/корпоративными клиентами; отличный навык ведения переговоров; обязательно рабочее, уверенное знание английского языка (собеседование на английском). Обязанности: взаимодействие с ключевым партнером (ассортимент в магазинах, наличие представленности продуктовой линейки и т.д., курирование службы мерчендайзинга и т.д.); дальнейшее развитие партнерских отношений; координация системы тренингов; курирование направления (выезды к партнеру в зоны ответственности); аналитика по работе с партнером, рекомендации. Условия: официальное оформление; полный соц. пакет; ДМС; сотовая связь; оплата спортивного абонемента; компенсации обедов, плюс к окладу; оклад 40 000- 50 000 (в зависимости от уровня кандидата, в компании разработана система грейдов); по результатам выполнения планов поквартальные премии; предусмотрены годовые премии.

2. Менеджер территории с временным переездом в г. Петропавловск-Камчатский (иностранная компания-производитель). Требования: 24-32 года; высшее образование; успешный опыт работы в продажах от 1 года; опыт управления и развития команд, сильные коммуникативные навыки; водительские права категории B; уверенный пользователь компьютера; способность обучаться в динамичной обстановке. Обязанности: выполнение поставленных целей по объему продаж, дистрибьюция закрепленной территории; взаимодействие с командой дистрибьютора, набор, тренинги, мотивация команды торговых представителей и мерчендайзеров всех уровней; разработка плана развития территории; поиск дополнительных источников для увеличения объемов продаж на своей территории; контроль складских помещении дистрибьютора с продукцией на соответствие условиям хранения; проведение аудита на вверенной территории посредством посещения торговых точек; осуществление контроля эффективности работы команды торговых агентов на соответствующей территории. Условия: заработная плата 90 000 – 100 000 рублей (оклад+бонусы); перспективы профессионального и личностного роста; обучение; оплата переезда; корпоративный автомобиль; оплата бензина и технического обслуживания автомобиля; ДМС; страхование жизни; дотации на питание.

«УСПЕХ»

www.uspeh-vl.ru 1. Заведующий складом в сеть VIP-ресторанов. Требования: опыт работы от 2-х лет в аналогичной должности, знание системы размещения и хранения продуктов, температурного режима. Обязанности: работа с поставщиками, приемка, учет товара, ежемесячная отчетность, материальная ответственность. Преимущества: получение бесценного опыта работы в сети ресторанов vip-класса.

2. Директор по складской логистике во Владивосток. Требования: в/о (техническое), отличное знание работы центрального распределительного склада, умение найти общий язык со складскими рабочими. Обязанности: разработка логистической бизнес-стратегии; выбор поставщиков транспортно-экспедиторских услуг; разработка технологии перевозок грузов различных товарных категорий; оптимизация сроков, качества и сроков доставки грузов; внедрение технологии складской логистики в розничной сети при наличии распределительного центра; организация складского учета товародвижения; управление сотрудниками отдела; контроль за соблюдением лимитов товарных запасов, взаимодействие с категорийными менеджерами. Преимущества: возможность получить опыт развития логистики в компании, карьерный рост.

3. Главный бухгалтер в рыбодобывающую компанию. Требования: жен., 30-50 лет; знание ОСНО, ЕСХН, подтверждение нулевой ставки. Обязанности: ведение бухгалтерского и налогового учета, подготовка и сдача всех видов налоговой, финансовой, статистической отчетности; сдача отчетности в фонды. Преимущества: ДМС, компенсация бензина, ГСМ, амортизации; компенсация расходов на связь.

4. Начальник отдела продаж (банк). Требования: в/о, опыт работы в банковской структуре, знание банковских продуктов (кредитование, ВЭД), высокий уровень коммуникативных компетенций. Обязанности: прямые продажи банковских услуг корпоративным клиентам, организация системной работы специалистов отдела продаж, постановка личных планов и контроль за их выполнением, ведение автоматизированной базы данных, организация и контроль за заполнением «воронки продаж», подготовка презентаций, ежемесячных отчетов по выполнению планов продаж. Преимущества: крупный банк, соцпакет.

5. Заведующий складом в крупную алкогольную компанию. Требования: 40-50 лет, опыт работы в должности от 5 лет (либо заместителем), опыт работы в рознице, в компании с торговыми представителями, знание 1С – версия 8.2 приветствуется, навыки работы с большим ассортиментом, организаторские способности, требовательность, обязательность. Обязанности: организация бесперебойной работы склада, организация правильного учета принимаемой и отпускаемой продукции в соответствии с сопроводительной документацией, контроль бумажного документооборота, управление складским персоналом (20 человек), руководство погрузо-разгрузочными работами, обеспечение сохранности ТМЦ, проведение инвентаризаций, отчетность. Преимущества: крупный стабильный холдинг, комфортные условия труда, площадь склада 1700 кв. м р-н Второй Речки.

6. Главный бухгалтер в крупную оптовую компанию (алкоголь). Требования: предпочтительно женщина, 40-50 лет, в/о, опыт в должности главного бухгалтера от 10 лет в крупной оптовой компании (продовольственные товары, сфера FMCG), знание 1С – версия 8.2, требовательность, доброжелательность, обязательность. Обязанности: ведение и контроль бухгалтерского учета (ОСНО, УСНО), составление и сдача бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности, управленческая финансовая отчетность, разработка схем по минимизации налогообложения, анализ заключаемых договоров, работа с проверяющими органами, управление отделом бухгалтерии (5 человек). Преимущества: компания входит в состав крупного стабильного холдинга, хорошие перспективы профессионального роста, р-н Второй Речки.

7. Экономист, пос. Угловое. Требования: 22-30 лет, в/о (желательно экономическое, финансовое), опыт работы в финансовой сфере от 1 года, знание стандартов бухгалтерского учета, уверенный пользователь ПК (Word, Excel, PowerPoint), знание 1С 7.7, базовые знания английского языка, ответственность, стрессоустойчивость, коммуникабельность, обучаемость. Обязанности: ведение управленческих балансов и составление отчетов о прибылях и убытках, презентация отчетности перед руководством, бюджетирование (БДР, ББДС, баланс) и контроль исполнения бюджетов, анализ финансово-экономической деятельности предприятия, работа с банками по привлечению финансирования (подготовка документов). Преимущества: крупный торговый холдинг, официальное трудоустройство, оплата сотовой связи, возможность развиваться профессионально, обучаться новому.

8. Менеджер по оптовым региональным складам. Требования: приветствуется опыт работы в продажах; навыки поиска клиентов, ведения переговоров, телефонных продаж; наличие а/м. Обязанности: продвижение продукции компании (строительные материалы): в основном телефонные продажи; развитие существующей базы клиентов, поиск новых партнеров; контроль платежей; отчетность. Преимущества вакансии: работа в стабильной развивающейся компании, официальное трудоустройство, возможности профессионального и карьерного роста, корпоративное обучение.

9. Супервайзер. Требования: опыт работы в должности супервайзера; навыки организации работы торговых представителей; грамотная речь; наличие а/м. Обязанности: контроль работы, обучение, торговых представителей; контроль дебиторской задолженности; территория – г. Владивосток, г. Артем, Вольно-Надеждинское; товарная группа – продукты питания. Преимущества: крупная торговая компания, официальное трудоустройство, компенсация ГСМ и расходов на сотовую связь.

10. Директор филиала (г. Петропавловск-Камчатский). Требования: 30-45 лет, опыт работы в должности НОП/территориальный менеджер/коммерческий директор /директор филиала, опыт работы в FMCG, развитые управленческие навыки (штатом не менее 30 чел.), опыт работы с транспортной и складской логистикой, знание основ бюджетирования, наличие личного автомобиля. Обязанности: организация эффективной работы филиала (штат 30 человек), создание и внедрение системы мотивации, обучение сотрудников филиала через развитие их компетенций, создание и исполнение бюджета филиала, разработка и внедрение маркетингового плана (в частности, плана продвижения) для филиала на основе маркетингового плана производителя; внедрение и контроль выполнения политики головного предприятия, анализ результатов работы и отчетность перед головным предприятием, управление транспортно-складской логистикой, анализ товарных остатков. Преимущества: работа в крупнейшем FMCG-холдинге, перспективы профессионального и карьерного роста, бонусы.

11. Руководитель IT-отдела. Требования: м/ж, от 25 лет, в/о техническое, опыт работы в аналогичной должности от года, опыт обслуживания оборудования HP, приветствуется наличие сертификатов HP и Microsoft, желательно знание системы HPSM, знание технического английского языка. Обязанности: настройка, обслуживание и мониторинг систем хранения HP, парка серверного оборудования HP, виртуальных и ленточных библиотек HP, подсистем архивирования, проведение консультаций по вопросам эксплуатации пользовательского оборудования. Преимущества: крупная компания интегратор, официальное трудоустройство, полный соц. пакет.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.