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Китай отвоевал у России рынок меховых изделий
Россия остается крупнейшим рынком сбыта меховых изделий, но уже далеко не лидирует как поставщик. Это место с успехом завоевывает Китай. А ведь во времена СССР в стране работало 370 зверохозяйств, сообщает портал RosMex.ru.
Единственный сейчас в Новосибирской области зверосовхоз «Черепановское» - один из старейших, так как появился еще в 1931 году. В прежние времена здесь трудилось более полутысячи человек, выращивалось 26 тысяч норок. Сейчас в хозяйстве работают несколько десятков работников, которые присматривают за песцом (500 голов), чернобурыми лисами (260 голов) и норками (более тысячи). Правда, директор обещает, что через три года количество норок планируют довести до восьми тысяч. В этом году в Черепаново впервые закупили молодняк черной норки породы «скан-блэк».
Сегодня оптовая цена одной шкуры чернобурой лисы составляет - 4,5–5,5 тысячи рублей, норки - 2 тысячи рублей. Производство в принципе рентабельно, но риски в звероводстве весьма высоки. Так, Черепаново выживает сам по себе, не относясь ни к одной отрасли сельского хозяйства. Существовать хозяйству сегодня невероятно сложно - душат китайские производители, для которых отменены заградительные таможенные пошлины. При этом китайские и турецкие меха кардинально отличаются по качеству от сибирских: подпушь (или иначе - подшерсток) у них более редкая, что вполне понятно - ведь животное выращивали в теплом климате.
Не хватает и государственной поддержки. Звероводство сегодня вообще не финансируется федеральным бюджетом, хотя общий объем господдержки АПК достиг 150 миллиардов рублей в год.
Звероводам нужно создавать отраслевой союз и доказывать свое право на поддержку государства.
В России на промышленной основе занимаются разведением клеточных пушных зверей 27 предприятий в 14 регионах с общим маточным поголовьем: норки 343 тысячи голов, лисицы - 10,3 тысячи голов, песца - 2 тысячи голов. При этом основное производство клеточной пушнины сосредоточено в Калининградской области - 60% и Тверской области - 14%, на долю Сибири приходится всего 3%.
«Золотой Рог».
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