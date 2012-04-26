В магазинах Владивостока можно получить куртку в подарок

В канун весенних праздников сеть магазинов Спортландия, Columbia, Footterra, O'neill приготовила настоящий сюрприз.

Только до 15 мая при покупке любых двух вещей - третья в подарок. Теперь сменить зимний гардероб можно еще выгоднее, получив бесплатно куртку, ботинки, брюки, рубашку и многое другое. Акция действительна во всей сети: СПОРТЛАНДИЯ – пр. 100-лет Владивостоку, 51, тел.: 236-58-58;

COLUMBIA/FOOTTERRA - ул. Некрасовская, 96 и Ивановская, 6/4, тел: 222-20-22; O'NEILL - ул. Некрасовская, 96, тел: 244-80-33.

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«Золотой Рог».