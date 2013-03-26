Во Владивостоке кооператив "Остров" выдавил из себя треть

Угроза остаться без земли заставила подавляющее число членов ЖСК напрячь свои семейные бюджеты

Во Владивостоке прошло внеочередное общее собрание жилищно-строительного кооператива «Остров», объединяющего работников ДВФУ и ДВО РАН, которые будут за свои деньги строить себе жилье на острове Русском. Вопрос денег на сегодня для ЖСК «ключевой», потому что без аккумуляции на счете кооператива первого взноса пайщиков в размере 30% от стоимости строительства Федеральный фонд содействия жилищному строительству (РЖС) принципиально не может подписать бесплатную передачу земли под строительство 1-й очереди малоэтажки, которую предполагается построить по соседству с кампусом университета на острове Русском на площади около 40 га.

Стоит отметить, что при определенной рыночной цене «квадрата» новостроя, принятой Минрегионом РФ на 1 полугодие 2013 года для Приморья в размере 41 650 рублей, на этапе «конь не валялся» каждому кооператору в течение нескольких минувших месяцев надо было внести за свой будущий «квадрат» около 12 500 рублей. Для чего? Безусловно, для доказательства финансовой состоятельности ЖСК и возможности строить сразу все - «быстро и много». Вероятно, и подрядной организации будет приятно иметь дело с ЖСК, который обеспечит платежи за услуги лучше, чем это при бюджетном финансировании.

Угроза остаться без земли заставила подавляющее число членов ЖСК напрячь свои семейные бюджеты, найти «кредитные линии» и в установленный срок «бросить» деньги на счет ЖСК.

Доля вновь принятых в ЖСК оказалась небольшой - 12 от ДВФУ и 2 от ДВО РАН при более чем 400 списочниках, числящихся в реестре кооператива. Поскольку ранее говорилось, что по участникам первая очередь строительства сформирована, то, видимо, все принятые пошли на «замещение» тех, кто либо финансово не потянул строительство, либо не смог в полной мере найти первый взнос, либо вообще отказался от своих планов по каким-то иным причинам. Вновь принятым был дан срок «адаптации» с внесением первого взноса - до 1 апреля.

Другим интересным вопросом повестки дня собрания было определение технического заказчика строительства и проектировщика. Конкурс, который ЖСК провел, вызвал определенные разногласия как в комиссии, занимавшейся его проведения, так и в руководстве кооператива. Если по победе среди проектировщиков - Проектного бюро «Капитель» - не было серьезных разночтений, то по техническому заказчику их было с лихвой.

Из отчета конкурсной комиссии следовало, что наиболее экономным для ЖСК было бы решение взять роль технического заказчика на себя, создав отдел капитального строительства. Но от этого отказались по той причине, что «создать в короткий срок работоспособный орган», который успешно смог бы завершить строительство в намеченные жесткие сроки, невозможно. В итоге пришлось проводить конкурс и выбирать из двух компаний, подавших документы.

Вести работу заказчика по строительству жилья для ЖСК «Остров» изъявили желание ООО «ДВ Альянс» и КППК «Единая дирекция по строительству объектов на территории края».

Притом что комиссия минимальным большинством победу отдавала «Альянсу», председатель ЖСК «Остров» Роман РОМАШКО был категорически против такой победы. Убеждая в своей правоте собрание, он отмечал, что под «надежным крылом опытной государственной организации» строительство будет более успешным, чем если за это дело возьмется компания, чей опыт в качестве заказчика сомнителен, как и история компании.

Дискуссия по выбору заказчика была острой. При этом отмечалось, что «Единая дирекция» не укладывается в сроки, есть претензии к качеству, да и нет у нее искреннего желания заниматься «Островом», что если бы на нее не «надавили», то и в конкурсе она не участвовала бы.

Впрочем, выступления заместителя генерального директора Фонда РЖС Андрея ШИШКИНА и руководителя КППК «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края» Александра КРУЗА, похоже, убедили, что именно казенное предприятие справится с ролью технического заказчика лучше других, поскольку и выбирать сегодня не из кого. Представитель «ДВ Альянса» в решающий для победы этой компании момент не появился.

В итоге сделать окончательный выбор заказчика было предложено непосредственно высшему органу ЖСК - собранию. Это было сделано тайным голосованием в персональных бюллетенях, но, можно сказать, выбор был предрешен…

Вероятно, собрание сделало правильное решение. Хотя есть и недоумение: ДВФУ, имея в своем составе структуру, которая долгие годы занималась в т. ч. и ролью заказчика по объектам строительства, реконструкции и ремонта, почему-то не смог «взять под надежное крыло» свой же ЖСК и даже «для галочки» не поучаствовал в конкурсе на роль техзаказчика.

Как было отмечено, проведя конкурс, ЖСК «Остров» сумел добиться, что услуги заказчика и проектировщика значительно снизились по сравнению с суммами, за которые претенденты боролись изначально. Судя по проявившемуся «тренду», можно предположить, что конкурс на генподряд на строительство малоэтажки «Острова» выиграть сегодня больше шансов у крупной строительной госкомпании, чем у какой-либо частной.

Представители Фонда РЖС были заметно довольны складывающейся ситуацией по ЖСК «Остров», но было отмечено, что реестр участников должен быть детально отточен под окончательное решение каждого участника и его потребности. Все должны сделать окончательный выбор жилья, чтобы затем было проще работать. Заявления на домик в 50 кв. метров - исключаются. Соответственно, и взносы по иному выбору должны быть иными.

Со своей стороны Фонд РЖС начинает за свой счет выполнять инженерные изыскания по этому участку и топосъемку. И где-то в мае их результаты могут быть переданы ЖСК.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.