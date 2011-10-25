Во Владивостоке земельный интерес смещается за город

По данным аналитического исследования ООО «Индустрия-Р», в третьем квартале средняя цена предложения на земельные участки под коммерческое строительство во Владивостоке уменьшилась до 345 257 рублей за сотку против 411 877 рублей во втором квартале, или на 16,17%.

Основной причиной этому, скорее всего, является борьба городских и краевых властей с «вредной точечной застройкой». Среди других причин – серьезные трудности, сложившиеся для застройщиков в центральной части города, и снижение их активности на строительном рынке жилья. В связи с этим спрос на такие участки незначителен, что и заставляет продавцов идти на столь резкое снижение цен.

Аналогичная картина складывается и с земельными участками под индивидуальное строительство. Хотя здесь падение цен несколько меньше. В среднем сотка подешевела с 431 587 рублей во втором квартале до 381 522 рублей, или на 11,6%.

Значительно выше средней по городу стала цена предложения земли под ИЖС в пригородной зоне. Она за третий квартал даже увеличилась на 5% - с 325 507 до 341 562 рублей за сотку. Это можно объяснить тем, что интересы частных застройщиков продолжает смещаться в пригородную зону. Основные жилые районы города становятся для этого строительства более проблемными, а в долгосрочной перспективе очень вероятно вытеснение малоэтажки административными и экономическими мерами.

Кстати, 29 сентября четыре земельных участка под индивидуальную застройку впервые в истории Владивостока были проданы на открытом аукционе. Участки в поселке Трудовое администрация Владивостока пыталась продать трижды, но торги срывались из-за высокой цены. Перед последним аукционом МКУ «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости» в три раза снизило начальную стоимость лотов. В среднем стартовая цена лотов составляла 330 руб. за кв. м.