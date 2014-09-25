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Ввоз праворульных автомобилей из Японии запрещать не будут - Сергей Иванов

25 Сентября 2014, 17:47 | Владивосток

Дальневосточников попытаются увлечь левым рулем, собранным во Владивостоке

Глава президентской администрации Сергей ИВАНОВ в четверг заявил журналистам, что Россия н

Как уже сообщал ZRPRESS.RU, ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" (СП японской Mazda Motor Corporation и российского ОАО "Соллерс" в 2015 году планирует запустить на площадке во Владивостоке проект по производству автомобильных двигателей для экспорта в Японию и Китай.

ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" выпускает автомобили Mazda (Mazda CX-5 и Mazda 6) и SsangYong (Rexton, Kyron, Actyon и Actyon Sports). Мощность предприятия составляет 60 тыс. автомобилей в год. Полная проектная мощность - 100 тыс. автомобилей.

Совладельцами МСМР на паритетной основе выступают Mazda Motor Corporation и ООО "Соллерс Санрайз Холдинг" (Елабуга, 100%-ная "дочка" ОАО "Соллерс").

Производственная площадка во Владивостоке состоит из двух производственных компаний: ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" и ООО "Соллерс-Буссан" (СП "Соллерс" с Mitsui) по производству Toyota Land Cruiser Prado.

Приморский край рассматривает возможность инвестирования 395 млн рублей в создание особой экономической зоны (ОЭЗ) на базе автомобильного производства "Соллерс" во Владивостоке. Планируется, что резидентами особой экономической зоны станут производители автокомпонентов. Управлять особой экономической зоной будет компания, созданная "Соллерсом".

е будет вводить запрет на импорт автомобилей из Японии.

"Никаких планов запрета праворульных автомобилей нет, и не предвидится", - заверил он.

По его словам, слухи о якобы готовящемся запрете появляются с периодичностью в год. "Если с юмором отвечать, то все слухи, как известно, распространяют торговки с Сухаревки", - пошутил он.

В то же время дальневосточников попытаются увлечь левым рулем, собранным во Владивостоке.

"Постепенно чем больше мы будем их производить, тем меньше, рано или поздно, наши россияне, в том числе жители Приморья, будут закупать подержанные японские автомобили с правым рулем. Тем более что это лотерея: вы можете купить или "утопленника", или разрезанную машину - и никто за это никогда отвечать не будет", - сказал Сергей Иванов.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: правый руль  авто  запрет 



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