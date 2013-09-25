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Во Владивостоке "Риэлт-Комфорт" ответил за самовольную автостоянку
Недавно автоклиенты апарт-отеля «АРБАТ-Владивосток» столкнулись с фактом, что рядом с ним появился шлагбаум. После проверки его принадлежности специалистами Управления Росреестра по Приморскому краю выяснилось, что таким образом земельным участком в центре города самовольно завладела компания ООО «Риэлт-Комфорт».
Справедливость была восстановлена – и компания, и ее генеральный директор за самовольную автопарковку были привлечены к административной ответственности. И как отмечает пресс-служба Управления Росреестра, с 1 по 15 сентября этого года на территории Владивостокского городского округа были проведены три внеплановые проверки соблюдения земельного законодательства и более 10 обследований земельных участков в связи с обращениями граждан о нарушении их прав. По трем выявленным административным нарушениям были составлены протоколы в связи с самовольным занятием земельных участков или использованием их без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Пацаны ваще ребята. Умеете. . . Могете! Просто - красаучеги!