Во Владивостоке "Риэлт-Комфорт" ответил за самовольную автостоянку

Недавно автоклиенты апарт-отеля «АРБАТ-Владивосток» столкнулись с фактом, что рядом с ним появился шлагбаум. После проверки его принадлежности специалистами Управления Росреестра по Приморскому краю выяснилось, что таким образом земельным участком в центре города самовольно завладела компания ООО «Риэлт-Комфорт».

Справедливость была восстановлена – и компания, и ее генеральный директор за самовольную автопарковку были привлечены к административной ответственности. И как отмечает пресс-служба Управления Росреестра, с 1 по 15 сентября этого года на территории Владивостокского городского округа были проведены три внеплановые проверки соблюдения земельного законодательства и более 10 обследований земельных участков в связи с обращениями граждан о нарушении их прав. По трем выявленным административным нарушениям были составлены протоколы в связи с самовольным занятием земельных участков или использованием их без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.