Владивостокцев обучают грамотному управлению общедомовой собственностью

С аншлагом прошло очередное занятие в муниципальной школе «Управдом», которая уже второй год работает во Владивостоке и бесплатно обучает горожан, неравнодушных к своему жилью и желающих грамотно управлять своей собственностью - многоквартирным домом.

Несмотря на то что в России уже почти десять лет действует Жилищный кодекс, наделивший максимальными правами собственников жилья, люди плохо представляют, что происходит в их домах. Отсюда зачастую – и все проблемы, возникающие у жильцов с управляющими компаниями. До сих пор в сознании многих не прижились такие понятия, как общедомовая собственность, места общего пользования, о которых следует заботиться не меньше, чем о собственной квартире.

Школа организована по заданию главы города Игоря ПушкарЕва. «Мы создали муниципальную школу, чтобы научить собственников жилья качественно управлять своими домами, - прокомментировал мэр. - С 2005 года Жилищный кодекс в нашей стране изменился, и практически все инструменты были переданы от муниципальной власти в руки самих жильцов. Наша задача – помочь жителям разобраться во всех сложностях процесса».

Основная задача школы - научить всех желающих (но в первую очередь - председателей и членов советов многоквартирных домов) разбираться в жилищном законодательстве и подготовить управляющих, способных от имени собственников жилья выступать профессиональными и грамотными заказчиками жилищно-коммунальных услуг.

Что входит в обязанности управдома, какие права у собственника, как правильно составить договор с управляющей компанией, как оформить землю под многоквартирным домом, как лучше распорядиться общедомовым имуществом, как грамотно подготовить документы на участие в программах капремонта - эти и другие вопросы обсуждаются на занятиях школы управдомов.

«Такие занятия проходят в актовом зале администрации города два раза в месяц, по субботам. И хотя они рассчитаны в первую очередь на председателей и членов советов многоквартирных домов, мы приглашаем на них всех желающих, - сообщил начальник управления жилищного фонда Григорий ПЕЙХВАССЕР. – Все занятия проходят с аншлагом. Оно и понятно: на встречи со слушателями мы приглашаем ведущих специалистов, работающих в сфере ЖКХ, представителей ресурсоснабжающих организаций, экспертов. Программу занятий формируем исходя из обращений граждан. Наиболее актуальные и сложные темы рассматриваем не один раз, возвращаясь к ним спустя месяц-другой. Сейчас к нам поступает много обращений по поводу нормативов и расчета размера платы за электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, отопление и горячее водоснабжение на общедомовые нужды, поэтому выносим эту тему на обсуждение уже в четвертый раз».

В минувшую субботу, 21 сентября, уроки в школе управдома проводили представители «Дальэнергосбыта », КГУП «Приморский водоканал», «Приморские тепловые сети» ОАО «ДГК» и краевого департамента по тарифам. И если спецов из ресурсоснабжающих организаций зал выслушал с большим вниманием, забросал вопросами и получил на них исчерпывающие ответы, то сотрудника департамента по тарифам - едва не освистал.

Сегодня простое цитирование выдержек из законодательных актов людей не устраивает. Они хотят получить внятные ответы на свои резонные вопросы. Например, почему жильцы должны оплачивать по 20 литров холодной и 20 литров горячей «общедомовой» воды на помывку каждого квадратного метра лестничной клетки? Чем руководствовались, принимая данные нормативы? Особенно если учесть, что уборщицы наполняют ведра из кранов в квартирах жильцов!

Общее мнение – и слушателей, и руководителей школы управдомов – преподавать основы ЖКХ должны компетентные специалисты, умеющие говорить с людьми на их языке.

Бесспорно, что лекции «Управдома» – дело нужное, и городские власти намерены их продолжать, но, как показывает практика, горожанам необходим обмен информацией в режиме обратной связи. Чтобы у людей была возможность обратиться за помощью именно тогда, когда возникла потребность в ней.

«Я пока посетила лишь пару занятий, но поняла, что школа дает реальные знания, - говорит Елена ГАНЗЕЕВА, председатель совета многоквартирного дома по ул. Амурской, 20. – Я по профессии врач, да и те, кто сидит в зале, - тоже не профессионалы в вопросах ЖКХ, и докладчики должны это учитывать. Хотелось бы, чтобы ответы на вопросы, которые возникают у начинающих управдомов, публиковались на соответствующем сайте. Чтобы был обмен информацией в режиме обратной связи».

«Год назад меня избрали в совет дома, и я теперь стал своего рода посредником во взаимоотношениях жильцов и управляющей компании. А юридических и других знаний не хватает, поэтому считаю, что создание школы – нужный и своевременный шаг», - поделился с «ЗР» Владимир ИВАНОВ.

«Я посещаю школу «Управдом» уже второй год, с самого первого занятия. Домового совета в нашем доме нет, я просто один из собственников жилья, - сообщила нам Нина ПОПОВА. - Как и большинство горожан, пребывала в информационном вакууме - не знала даже, откуда берутся суммы в платежке. Государство наделило нас правами собственника, но не объяснило, как пользоваться своими правами. Сейчас, благодаря школе управдомов, я знаю, куда и к кому обращаться по тем или иным вопросам, что требовать с управляющей, с производителей коммунальных услуг. Школа помогла мне во многом разобраться. Я и соседей своих теперь консультирую. А так как являюсь председателем первичной организации общества инвалидов, которая насчитывает 50 человек, то консультирую и их. Они обращаются ко мне с вопросами, просят помочь, подсказать, как поступить в той или иной ситуации, к кому обратиться. И я стараюсь указать верный путь. И в этом мне помогают знания, которые я получила в школе «Управдом». Но эти знания надо постоянно совершенствовать».

«У нас в стране не хватает школ, курсов, семинаров, на которых старшие по дому могли бы поделиться опытом, где им могли бы дать нужные советы, рассказать об изменениях в сфере ЖКХ, которые периодически происходят. Это очень важная работа. И хорошо, что во Владивостоке это понимают», - отметил во время недавнего визита во Владивосток председатель Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин ЦИЦИН.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.