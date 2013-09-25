Приморцам предложили доступную "Марию"

Выставка-конкурс «Ваш новый дом» прежде, чем попасть на региональную приморскую выставку «Строительство-2013», накануне уже поработала и подарила впечатления тем, кто посетил ее в здании института «ДальНИИС». Поэтому в СК «Чемпион» для профессионалов она уже не стала неожиданной. Хотя определенная тайна все же оставалась: раскрыть авторов проектов было решено после того, как они беспристрастно будут оценены жюри и получат свои голоса от симпатизирующих им посетителей выставки. Всего вниманию было предложено 42 проекта индивидуальных и блокированных домов.

Главный архитектор Приморского края Андрей БОРНЯКОВ отметил, что на самом деле выбор проектов малоэтажного жилья сегодня очень широк, и рекомендуемые выставкой «Ваш новый дом» - это лишь малая толика того, что предлагают приморские архитекторы. Можно пройти по проектным компаниям и институтам и познакомиться с их наработками по малоэтажке, которые есть практически у всех, и даже трудно сказать, кто в этом больше других преуспел. Но, если заказчика не устраивает рекомендованные проекты, то заказывать для себя стоило бы из определенного расчета семейных потребностей. Причем с учетом роста семьи и каких-то других изменений в ней. Грамотно выполнить такой проект может не обязательно маститый архитектор – это уровень студента архитектуры третьего курса. А различие особенностей земельных участков, которые сегодня предлагаются для малоэтажки в Приморье, не может обойтись без оригинальных решений.

Одной из интересных идей выставки была работа «Мария» И. КИРКОТЫ из Находки. Ее особенность - поиск самого дешевого решения жилья. На дом площадью более 100 кв. метров, как считает автор, достаточно потратить с учетом непредвиденных расходов всего лишь 900 тысяч рублей, чтобы решить для семьи проблему жилья. Конечно, трудно поверить, что действительно можно построить столь экономно. Но, с учетом подсказки этого автора, можно провести свой семейный эксперимент.

В итоге на закрытии выставки «Строительство-2013» были объявлены работы архитекторов и проектных компаний, которые победили и завоевали право быть включенными в каталог проектов малоэтажных домов, рекомендуемых для строительства в Приморском крае. Проекты будут выкуплены у авторов за счет средств краевого бюджета, и пакеты документов станут бесплатно доступными для любого частного застройщика.

Первое место за проект индивидуального дома было присуждено авторскому коллективу ООО «Архитектурный фонд», второе - ООО «Экопан ВСК» и третье - ОАО «Приморгражданпроект». В номинации «жилые дома блокированного типа» победил проект Александра БАКУРОВА, второе место завоевал тандем ОАО «Приморгражданпроект» и ООО «Канадские каркасные крыши» и третье место - ОАО «ДНИИМФ». В конкурсе зрительских симпатий на проект лучшего индивидуального дома победил проект блокированного дома авторов из ОАО «ДНИИМФ».

Участники выставки-конкурса были отмечены грамотами, которые им вручил вице-губернатор Владимир БАЛАН.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.