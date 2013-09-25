www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.03 р. 100 JPY: 62.35 р.
EUR: 80.36 р. 10 CNY: 10.09 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Строительство
Распечатать

Приморцам предложили доступную "Марию"

25 Сентября 2013, 12:01 | Владивосток

Выставка-конкурс «Ваш новый дом» прежде, чем попасть на региональную приморскую выставку «Строительство-2013», накануне уже поработала и подарила впечатления тем, кто посетил ее в здании института «ДальНИИС». Поэтому в СК «Чемпион» для профессионалов она уже не стала неожиданной. Хотя определенная тайна все же оставалась: раскрыть авторов проектов было решено после того, как они беспристрастно будут оценены жюри и получат свои голоса от симпатизирующих им посетителей выставки. Всего вниманию было предложено 42 проекта индивидуальных и блокированных домов.

Главный архитектор Приморского края Андрей БОРНЯКОВ отметил, что на самом деле выбор проектов малоэтажного жилья сегодня очень широк, и рекомендуемые выставкой «Ваш новый дом» - это лишь малая толика того, что предлагают приморские архитекторы. Можно пройти по проектным компаниям и институтам и познакомиться с их наработками по малоэтажке, которые есть практически у всех, и даже трудно сказать, кто в этом больше других преуспел. Но, если заказчика не устраивает рекомендованные проекты, то заказывать для себя стоило бы из определенного расчета семейных потребностей. Причем с учетом роста семьи и каких-то других изменений в ней. Грамотно выполнить такой проект может не обязательно маститый архитектор – это уровень студента архитектуры третьего курса. А различие особенностей земельных участков, которые сегодня предлагаются для малоэтажки в Приморье, не может обойтись без оригинальных решений.

Одной из интересных идей выставки была работа «Мария» И. КИРКОТЫ из Находки. Ее особенность - поиск самого дешевого решения жилья. На дом площадью более 100 кв. метров, как считает автор, достаточно потратить с учетом непредвиденных расходов всего лишь 900 тысяч рублей, чтобы решить для семьи проблему жилья. Конечно, трудно поверить, что действительно можно построить столь экономно. Но, с учетом подсказки этого автора, можно провести свой семейный эксперимент.

В итоге на закрытии выставки «Строительство-2013» были объявлены работы архитекторов и проектных компаний, которые победили и завоевали право быть включенными в каталог проектов малоэтажных домов, рекомендуемых для строительства в Приморском крае. Проекты будут выкуплены у авторов за счет средств краевого бюджета, и пакеты документов станут бесплатно доступными для любого частного застройщика.

Первое место за проект индивидуального дома было присуждено авторскому коллективу ООО «Архитектурный фонд», второе - ООО «Экопан ВСК» и третье - ОАО «Приморгражданпроект». В номинации «жилые дома блокированного типа» победил проект Александра БАКУРОВА, второе место завоевал тандем ОАО «Приморгражданпроект» и ООО «Канадские каркасные крыши» и третье место - ОАО «ДНИИМФ». В конкурсе зрительских симпатий на проект лучшего индивидуального дома победил проект блокированного дома авторов из ОАО «ДНИИМФ».

Участники выставки-конкурса были отмечены грамотами, которые им вручил вице-губернатор Владимир БАЛАН.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Виктор Кудинов
Теги: выставки  жилье  строительство  малоэтажка  проекты 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним13:13, 25.09.2013#

    А автор согласится заключить со мной договор, если я ему заплачу миллион за строительство? Пускай даже с полной предоплатой, но договор должен быть со всеми гарантиями, сроками, неустойками и т. п. Сомневаюсь, что согласится. А значит все это очередная залепуха.

  • Lacosta13:31, 25.09.2013#

    А как же))) Это же проект! Бумажка с печатькой, на такую не проживешь и не чего не построишь. Откуда брались цены на материалы, по каким каталогам рассчитывали, какие строительные организации готовы приступить в постройке домой за такие деньги?

  • drmengele13:38, 25.09.2013#

    Да можно построить, вполне. Сборно-каркасный, на свайно-винтовом фундаменте, если использовать в качестве утеплителя пенопласт 10 см. Вот только на внутрянку с разводкой мало остается, и подведение коммуникаций подвисает. Хотя, если автономно, то вероятность есть. А где на выставке бесплатных строителей с прорабами раздавали?

  • Псевдоним17:04, 25.09.2013#

    Ха-ха-ха смешно 900т. р. Это видимо без подводки света газа канализации!На коммуникации только около миллиона нужно!Я тоже готова дать миллион, чтобы за 5 лет мне под ключ дом сдали:-)

  • Псевдоним20:40, 25.09.2013#

    септик только стоит от 500000 до лимонаотпление это минимум 100000 свет от 200000пусть не пудрят людям мозги сам дом если со старого бруса минимум без услуг 1000000

  • Псевдоним00:40, 26.09.2013#

    Лям на отопление? Это что нужно там сделать на 100 метрах?Из чего трубы, серебра? Полипропилен рулит, 1 метр ОТ 40р! Зота-МК 37000р, радиаторы Лавита 320р за секцию. Титан на 80 литров 18000р!

  • Псевдоним00:41, 26.09.2013#

    На 100 метровый дом, септика хватит и за 65000 + работа и материалы. Итого 100000р!

  • Псевдоним21:04, 25.09.2013#

    ладно, это постройка, пусть и в виде сарая, но Где и как взять землю? и почем? так что пустое это всё

  • Псевдоним21:14, 25.09.2013#

    дом без услуг и со шпал и то будет дороже

  • Псевдоним21:15, 25.09.2013#

    это только с фанеры и соломой с верху как у трех поросят

  • Комик21:28, 25.09.2013#

    Комик решил построить домик. Что нам стоит дом построить, нарисуем будем жить! Это из старого детсктого стишка.

  • Аноним №45621:33, 25.09.2013#

    За пол ляма можно построить вот это http://fritzmorgen. livejournal. com/344419. html#cutid1Так что вполне верю - было бы желание.

  • Псевдоним22:45, 25.09.2013#

    то что описано и построено, не иначе как сарай не назвать. . . если Вы хоть что-то понимаете в строительстве. . . .

  • Инквизитор21:39, 25.09.2013#

    За 900 тыс. руб. - эта только домик Дядюшки Тыквы ! (читайте Чипполино)

  • Васёк22:20, 25.09.2013#

    Можно построить дом за лимон)) Правда уточню, это будут материалы)) Хотя в принципе можно выипнуться, что то самомоу сделать, что то наёмных рабочих взять.

  • Иван Бухалов22:33, 25.09.2013#

    Свежо питание, да cepeтся с трудом.

  • IGVL22:39, 25.09.2013#

    Да легко можно пострить, со всеми коммуникациями, но за 400 км от города т. е. в деревне какой нить.

  • Псевдоним00:44, 26.09.2013#

    от 40 км от города-МОЖНО! Но самому! )))

  • Псевдоним00:48, 26.09.2013#

    Фарпост просто завален предложениями о постройке дома в/от 100м2 под ключ от 1700000 рублей!Сроки от 3-х месяцев. Делайте выводы, что все реально, более чем. Как и чем платить будите и какие у Вас аппетиты! )))

  • Jonny22:41, 25.09.2013#

    Я залил за 40 тыр фундамент, заказал в Спасске домокомплект:1 этаж из сип панелей 6х6 и каркас мансарды за 310тыр(наличных больше не было). На следующий год подкопил деньжат (250 тыр)сделал каркасный второй этаж(мансарда 6х4), вставил окна и двери. Ну а в этом году пристроил веранду и обшил сайдингом(200тыр). Один правда существенный ньюанс-участок достался бесплатно, наследство и стоил я сам:). Надо просто захотеть и вылезти из под компа.

  • Псевдоним22:57, 25.09.2013#

    Еще про один нюанс не сказали. Как насчет коммуникаций?

  • Инквизитор23:04, 25.09.2013#

    Всё просто. Услуги во дворе, мыться в бане и воду носить вёдрами в лучшем случае из колодца. Да и свет от керосинки и варить на печи.

  • Jonny23:19, 25.09.2013#

    Во дворе колодец , в подполе станция, соответственно на раковина, душевая кабина и стиралка. в душевой бойлер на 80 литров. Туалет только писсуар так как септик не ставил. Зарыл три кольца подальше от дома и туда вывел воду из душа и раковины. Дом очень тёплый прошлой зимой в январе на отопление ушло 3 тыр. На 1этаже 2 КВТ конвектор на втором 1КВТ. А в этом году я поставил в гостинной термофоровскую печь "Огонь-батарея" со стеклянной дверкой !!!!Стало вообще супер!!!

  • Инквизитор23:26, 25.09.2013#

    А срать только на работе ? Удивительно ! А "три кольца подальше от дома" просачиваютcя в грунтовые воды и обратно подаются через колодец в дом ?

  • Псевдоним23:09, 25.09.2013#

    Не каждого ждёт наследство.

  • Псевдоним23:08, 25.09.2013#

    У каждого свои понятия к слово "ПОСТРОИТЬ" дом. Кому-то важно КАК, кому-то ИЗ ЧЕГО, кому-то ЧТО и КТО. . . Куб того же бетона стоит 4000р+доставка. Куб леса в среднем 7000р+доставка, тонна металла 42000р+доставка. Бурилка стоит 300р за метр+доставка, опалубку лучше взять в аренду чем лес гробить, опять жеж + доставка. Щебень 2500 за 4куба + доставка. . . Допустим делаем все сами, фундамент 5м на 10м, высота 70см и ширина 30см. Сваи 2м в глубину, диаметр 20см, в количестве 21+1шт. С этими ценами, фундамент нам обойдется в среднем в 75000р. И это только материал и его доставка + работа буровой. Все подготовительные работы, работы по сборки опалубки, сборки арматуры и заливке бетона мы делаем сами, своими силами, а значит сюда можно и нужно смело добавить свои ГСМ и еду, может еще какие расходы на материал и эта сумма будет близка к 100000р!Только фундамент!Если строить не самому, то чуть меньше с Вас возьмут за работу. . . .

  • Инквизитор23:20, 25.09.2013#

    Просто фундамент не катит. Нужен большой подвал для всего прочего размещение котельной (болера), насосной. Нужна своя скважина. Нужна система утилизации-канализации. Нужен подвод и подключение электоэнергии. Один знакомый говорил что только за свет платит в котежде 15000 руб в месяц. (правда остальное унего своё)

  • Псевдоним00:13, 26.09.2013#

    у нас тут бюджетное строительство, не забывайте!А все бойлеры и прочее можно разместить и на первом этаже, вам что этаж в 50 м2 мало?

  • Псевдоним23:17, 25.09.2013#

    автор статейки просто провокатор

  • Инквизитор23:22, 25.09.2013#

    Это реклама. Кстати проект дома совсем не бесплатно.

  • Псевдоним23:34, 25.09.2013#

    Далее то, из чего строим:куб бруса 150х150 сейчас стоит 8000р!Сколько нужно бруса? 20-23 м3. А денег?. . . 184000!Добавим сюда все сопутствующие товары для постройки стен из бруса и получим 220000р!Опять же, строим все сами. Иначе за работу с нас возьмут не на много меньше сумму от материала. Каркасник по лесу выйдет дешевле, 5 кубов досок и фанера ОСБ с утеплителем, опять же с каким:ПСБС и или Мин. вата или Базалит-0. 27 куба стоит 748р. . . Лес стоит 7000р/куб+доставка фанера 500р/лист + доставка. На круг с нашими стенами дома 5х10 выйдет около 65000р!+ утеплитель. Внутри перегородки строим из металлопрофиля и ГВЛ +еще 30000р. Каркасник с Базалитом обойдется примерно в 170, а с Псбс-130000р!Итого: 220-170-130 Есть где думать. . . .

  • Псевдоним23:39, 25.09.2013#

    Предлагают дорогое жилье - вопят, что дорого. Предлагают дешевле - опять вопли. Вам че надо?? Дорогое и бесплатно? Стадо.

  • Jonny23:53, 25.09.2013#

    Это они заранее обсирают всё на всякий случай, а то вдруг жена прочитает статью и пошлёт дом строить!Ну а них уже все аргументы против готовы!У меня есть знакомый дядька(у него приличный коттедж)я его спросил как то:"как построить такой дом если мало денег?"Он ответил :"очень просто , расчисть участок и высыпь посредине пару машин гравия, через несколько лет дом получится". В общем как в китайской пословице:"путь длиной в тысячу ли начинается с первого шага. "

  • Псевдоним00:02, 26.09.2013#

    Сложив не хитрый бюджет, то получим: 100+130=230! Туда сюда, то да сЁ-пусть для ровного счета будет 250 000 рублей. ОК!Едем дальше:Крыша! Бональна и проста, классический скворечник, утепленный все тем же псбс с металлочерепицей. Все делаем сами. Итог от 50000 до 70000р не более и это с водосточкой!Окна по 4500 за конструкцию, а двери входные не дороже 8000р/шт. Итак 8 окон и 2 двери + пена, отливы, подоконники и откосы. . . . 65000!У нас бюджет маленький, скромный-считаем:250+50+65=365000!Проводов, автоматов и прочей электрики Вы на купите и Вам хватит тысяч так на 50!А всяких там труб:отопления, ГВС, ХВС, канализации, радиаторы, бойлеры и титаны, баки, насосные станции, септик + экскаватор чтоб его зарыть, хотя можно копать в ручную (у нас бюджет бюджетный)-200000 рублей. 365+50+200= 615000!Полы первого и полы и перекрытия второго этажа-это еще 100000, хоть дом и бюджетный, но делаем все качественно с утеплителем и шумкой. :) 615+100=715

  • Псевдоним00:08, 26.09.2013#

    900-715=185Думаю что за 185000 рублей, можно купить межкомнатные двери, можно купить ванну, унитаз, раковину, смеситель, кафель и клей. Купить обои, шпаклевку, грунтовку, краску. . . . . И все сделать самому!Да еще мои цены завышены, либо даны на маленький объем, в нашем случае мы строим дом сами, поэтому можно выторговать скидку или найти дешевле+ получить скидку!Так что за 900000 построить дом можно-НО только самому!

  • Псевдоним00:20, 26.09.2013#

    Так что вполне реально конечно, вот время сюда прибавим еще: пол года-год-два. Если самому с учетом 2-х выходных с поправкой на здоровье, настроение и погодой, то ГОД это реально. А 900000 разделить на 12 мес с предварительной подготовкой 12 мес итого 24 мес получим 37500р в месяц. не такой уж и бюджет, согласитесь. Люди ипотеку иной раз платят больше!А если 36 мес?25!Один вопрос остается острым-где землицы взять БЕСПЛАТНО?!

  • Кирилл01:38, 26.09.2013#

    Многие хотят родовые гнёзда настроить. Чтобы фундамен, так ФУНДАМЕНТ! Стены, чтобы в 3 кирпича. Чтобы три этажа - это минимум, по 350 кв. м. . Товарищи, сколько Вы жить-то собираетесь? За озвученную сумму, вполне возможно построить дом. Многое, да почти всё, придётся делать своими руками, но это того стоит, я думаю. Камуникации (септик и вода), это наживное. На угольной, в частном секторе у многих нет ни того ни другого. Туалет на улице, воду таскают канистрами и ничего, не умирают. Можно конечно взять в ипотеку(если дадут) ляма четыре, и купить однокомнатную квартиру. . . .

  • Псевдоним06:36, 26.09.2013#

    Я давно сделал вывод любую цену по проекту/смете в строительстве можно смело умножать на 2. Итого 1. 8 млн на дом уже интереснее - но все равно будет сарай, причем вокруг дома ничего не будет. Забор, дорожки и т/п - да вы скажете сейчас зачем брусчатка, нормальный забор, ворота с приводом, уличное освещение - и так нормально . . . Но тогда на хрена нужно вообще это все строить - можно в Кипарисово купить готовую гавнодачу за 300 тыс пробурить скважину/отопление сделать/септик и т/п/ и жить - все равно ближе землю не найдешь

  • Псевдоним22:05, 28.09.2013#

    провокация!!!

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru