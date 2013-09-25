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Приморцам предложили доступную "Марию"
Выставка-конкурс «Ваш новый дом» прежде, чем попасть на региональную приморскую выставку «Строительство-2013», накануне уже поработала и подарила впечатления тем, кто посетил ее в здании института «ДальНИИС». Поэтому в СК «Чемпион» для профессионалов она уже не стала неожиданной. Хотя определенная тайна все же оставалась: раскрыть авторов проектов было решено после того, как они беспристрастно будут оценены жюри и получат свои голоса от симпатизирующих им посетителей выставки. Всего вниманию было предложено 42 проекта индивидуальных и блокированных домов.
Главный архитектор Приморского края Андрей БОРНЯКОВ отметил, что на самом деле выбор проектов малоэтажного жилья сегодня очень широк, и рекомендуемые выставкой «Ваш новый дом» - это лишь малая толика того, что предлагают приморские архитекторы. Можно пройти по проектным компаниям и институтам и познакомиться с их наработками по малоэтажке, которые есть практически у всех, и даже трудно сказать, кто в этом больше других преуспел. Но, если заказчика не устраивает рекомендованные проекты, то заказывать для себя стоило бы из определенного расчета семейных потребностей. Причем с учетом роста семьи и каких-то других изменений в ней. Грамотно выполнить такой проект может не обязательно маститый архитектор – это уровень студента архитектуры третьего курса. А различие особенностей земельных участков, которые сегодня предлагаются для малоэтажки в Приморье, не может обойтись без оригинальных решений.
Одной из интересных идей выставки была работа «Мария» И. КИРКОТЫ из Находки. Ее особенность - поиск самого дешевого решения жилья. На дом площадью более 100 кв. метров, как считает автор, достаточно потратить с учетом непредвиденных расходов всего лишь 900 тысяч рублей, чтобы решить для семьи проблему жилья. Конечно, трудно поверить, что действительно можно построить столь экономно. Но, с учетом подсказки этого автора, можно провести свой семейный эксперимент.
В итоге на закрытии выставки «Строительство-2013» были объявлены работы архитекторов и проектных компаний, которые победили и завоевали право быть включенными в каталог проектов малоэтажных домов, рекомендуемых для строительства в Приморском крае. Проекты будут выкуплены у авторов за счет средств краевого бюджета, и пакеты документов станут бесплатно доступными для любого частного застройщика.
Первое место за проект индивидуального дома было присуждено авторскому коллективу ООО «Архитектурный фонд», второе - ООО «Экопан ВСК» и третье - ОАО «Приморгражданпроект». В номинации «жилые дома блокированного типа» победил проект Александра БАКУРОВА, второе место завоевал тандем ОАО «Приморгражданпроект» и ООО «Канадские каркасные крыши» и третье место - ОАО «ДНИИМФ». В конкурсе зрительских симпатий на проект лучшего индивидуального дома победил проект блокированного дома авторов из ОАО «ДНИИМФ».
Участники выставки-конкурса были отмечены грамотами, которые им вручил вице-губернатор Владимир БАЛАН.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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drmengele13:38, 25.09.2013#
Да можно построить, вполне. Сборно-каркасный, на свайно-винтовом фундаменте, если использовать в качестве утеплителя пенопласт 10 см. Вот только на внутрянку с разводкой мало остается, и подведение коммуникаций подвисает. Хотя, если автономно, то вероятность есть. А где на выставке бесплатных строителей с прорабами раздавали?
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Jonny22:41, 25.09.2013#
Я залил за 40 тыр фундамент, заказал в Спасске домокомплект:1 этаж из сип панелей 6х6 и каркас мансарды за 310тыр(наличных больше не было). На следующий год подкопил деньжат (250 тыр)сделал каркасный второй этаж(мансарда 6х4), вставил окна и двери. Ну а в этом году пристроил веранду и обшил сайдингом(200тыр). Один правда существенный ньюанс-участок достался бесплатно, наследство и стоил я сам:). Надо просто захотеть и вылезти из под компа.
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Jonny23:19, 25.09.2013#
Во дворе колодец , в подполе станция, соответственно на раковина, душевая кабина и стиралка. в душевой бойлер на 80 литров. Туалет только писсуар так как септик не ставил. Зарыл три кольца подальше от дома и туда вывел воду из душа и раковины. Дом очень тёплый прошлой зимой в январе на отопление ушло 3 тыр. На 1этаже 2 КВТ конвектор на втором 1КВТ. А в этом году я поставил в гостинной термофоровскую печь "Огонь-батарея" со стеклянной дверкой !!!!Стало вообще супер!!!
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Инквизитор23:26, 25.09.2013#
А срать только на работе ? Удивительно ! А "три кольца подальше от дома" просачиваютcя в грунтовые воды и обратно подаются через колодец в дом ?
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Псевдоним23:08, 25.09.2013#
У каждого свои понятия к слово "ПОСТРОИТЬ" дом. Кому-то важно КАК, кому-то ИЗ ЧЕГО, кому-то ЧТО и КТО. . . Куб того же бетона стоит 4000р+доставка. Куб леса в среднем 7000р+доставка, тонна металла 42000р+доставка. Бурилка стоит 300р за метр+доставка, опалубку лучше взять в аренду чем лес гробить, опять жеж + доставка. Щебень 2500 за 4куба + доставка. . . Допустим делаем все сами, фундамент 5м на 10м, высота 70см и ширина 30см. Сваи 2м в глубину, диаметр 20см, в количестве 21+1шт. С этими ценами, фундамент нам обойдется в среднем в 75000р. И это только материал и его доставка + работа буровой. Все подготовительные работы, работы по сборки опалубки, сборки арматуры и заливке бетона мы делаем сами, своими силами, а значит сюда можно и нужно смело добавить свои ГСМ и еду, может еще какие расходы на материал и эта сумма будет близка к 100000р!Только фундамент!Если строить не самому, то чуть меньше с Вас возьмут за работу. . . .
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Инквизитор23:20, 25.09.2013#
Просто фундамент не катит. Нужен большой подвал для всего прочего размещение котельной (болера), насосной. Нужна своя скважина. Нужна система утилизации-канализации. Нужен подвод и подключение электоэнергии. Один знакомый говорил что только за свет платит в котежде 15000 руб в месяц. (правда остальное унего своё)
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Псевдоним23:34, 25.09.2013#
Далее то, из чего строим:куб бруса 150х150 сейчас стоит 8000р!Сколько нужно бруса? 20-23 м3. А денег?. . . 184000!Добавим сюда все сопутствующие товары для постройки стен из бруса и получим 220000р!Опять же, строим все сами. Иначе за работу с нас возьмут не на много меньше сумму от материала. Каркасник по лесу выйдет дешевле, 5 кубов досок и фанера ОСБ с утеплителем, опять же с каким:ПСБС и или Мин. вата или Базалит-0. 27 куба стоит 748р. . . Лес стоит 7000р/куб+доставка фанера 500р/лист + доставка. На круг с нашими стенами дома 5х10 выйдет около 65000р!+ утеплитель. Внутри перегородки строим из металлопрофиля и ГВЛ +еще 30000р. Каркасник с Базалитом обойдется примерно в 170, а с Псбс-130000р!Итого: 220-170-130 Есть где думать. . . .
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Jonny23:53, 25.09.2013#
Это они заранее обсирают всё на всякий случай, а то вдруг жена прочитает статью и пошлёт дом строить!Ну а них уже все аргументы против готовы!У меня есть знакомый дядька(у него приличный коттедж)я его спросил как то:"как построить такой дом если мало денег?"Он ответил :"очень просто , расчисть участок и высыпь посредине пару машин гравия, через несколько лет дом получится". В общем как в китайской пословице:"путь длиной в тысячу ли начинается с первого шага. "
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Псевдоним00:02, 26.09.2013#
Сложив не хитрый бюджет, то получим: 100+130=230! Туда сюда, то да сЁ-пусть для ровного счета будет 250 000 рублей. ОК!Едем дальше:Крыша! Бональна и проста, классический скворечник, утепленный все тем же псбс с металлочерепицей. Все делаем сами. Итог от 50000 до 70000р не более и это с водосточкой!Окна по 4500 за конструкцию, а двери входные не дороже 8000р/шт. Итак 8 окон и 2 двери + пена, отливы, подоконники и откосы. . . . 65000!У нас бюджет маленький, скромный-считаем:250+50+65=365000!Проводов, автоматов и прочей электрики Вы на купите и Вам хватит тысяч так на 50!А всяких там труб:отопления, ГВС, ХВС, канализации, радиаторы, бойлеры и титаны, баки, насосные станции, септик + экскаватор чтоб его зарыть, хотя можно копать в ручную (у нас бюджет бюджетный)-200000 рублей. 365+50+200= 615000!Полы первого и полы и перекрытия второго этажа-это еще 100000, хоть дом и бюджетный, но делаем все качественно с утеплителем и шумкой. :) 615+100=715
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Псевдоним00:08, 26.09.2013#
900-715=185Думаю что за 185000 рублей, можно купить межкомнатные двери, можно купить ванну, унитаз, раковину, смеситель, кафель и клей. Купить обои, шпаклевку, грунтовку, краску. . . . . И все сделать самому!Да еще мои цены завышены, либо даны на маленький объем, в нашем случае мы строим дом сами, поэтому можно выторговать скидку или найти дешевле+ получить скидку!Так что за 900000 построить дом можно-НО только самому!
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Псевдоним00:20, 26.09.2013#
Так что вполне реально конечно, вот время сюда прибавим еще: пол года-год-два. Если самому с учетом 2-х выходных с поправкой на здоровье, настроение и погодой, то ГОД это реально. А 900000 разделить на 12 мес с предварительной подготовкой 12 мес итого 24 мес получим 37500р в месяц. не такой уж и бюджет, согласитесь. Люди ипотеку иной раз платят больше!А если 36 мес?25!Один вопрос остается острым-где землицы взять БЕСПЛАТНО?!
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Кирилл01:38, 26.09.2013#
Многие хотят родовые гнёзда настроить. Чтобы фундамен, так ФУНДАМЕНТ! Стены, чтобы в 3 кирпича. Чтобы три этажа - это минимум, по 350 кв. м. . Товарищи, сколько Вы жить-то собираетесь? За озвученную сумму, вполне возможно построить дом. Многое, да почти всё, придётся делать своими руками, но это того стоит, я думаю. Камуникации (септик и вода), это наживное. На угольной, в частном секторе у многих нет ни того ни другого. Туалет на улице, воду таскают канистрами и ничего, не умирают. Можно конечно взять в ипотеку(если дадут) ляма четыре, и купить однокомнатную квартиру. . . .
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Псевдоним06:36, 26.09.2013#
Я давно сделал вывод любую цену по проекту/смете в строительстве можно смело умножать на 2. Итого 1. 8 млн на дом уже интереснее - но все равно будет сарай, причем вокруг дома ничего не будет. Забор, дорожки и т/п - да вы скажете сейчас зачем брусчатка, нормальный забор, ворота с приводом, уличное освещение - и так нормально . . . Но тогда на хрена нужно вообще это все строить - можно в Кипарисово купить готовую гавнодачу за 300 тыс пробурить скважину/отопление сделать/септик и т/п/ и жить - все равно ближе землю не найдешь
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А автор согласится заключить со мной договор, если я ему заплачу миллион за строительство? Пускай даже с полной предоплатой, но договор должен быть со всеми гарантиями, сроками, неустойками и т. п. Сомневаюсь, что согласится. А значит все это очередная залепуха.