«Владхлеб» встретит гостей саммита АТЭС во Владивостоке хлебом-солью

Встречать гостей, как полагается в России, будут хлебом-солью, а выпекать главный символ русского гостеприимства будет компания «Владхлеб».

Хлеб на Руси всегда являлся продуктом стратегического значения, и свою миссию предприятие выполняет достойно: ежедневно в магазины края поставляет около 40 тонн традиционного сорта «Подольский» и более 27 тонн других хлебов, в том числе из ассортиментной линейки «Здоровое питание». Опыт старейшего в региональной отрасли предприятия наглядно доказывает, что даже в самых сложных экономических условиях можно эффективно работать и успешно развиваться.

О богатой истории предприятия и развитии хлебопекарной отрасли Дальнего Востока рассказывает корпоративный Музей хлеба, который c удовольствием посещают иностранные делегации. Но «Владхлеб» устремлен в будущее и, чтобы оставаться лидером отрасли, проводит постоянную модернизацию производства, внедряет новые технологии производства, разрабатывает новые рецептуры и расширяет линейки продукции.

«В то время как Приморье носит звание форпоста России, ведущие отраслевые производственные и промышленные предприятия края просто не могут отставать в развитии», - поясняет генеральный директор ОАО «Владхлеб» Дмитрий ШИНКАРЕНКО.

На предприятии утвержден план модернизации и технического перевооружения производства, который поэтапно реализуется. И особое внимание здесь всегда уделяют вопросам повышения качества. Собственная производственная лаборатория осуществляет полный контроль входящего сырья и готовой продукции.

Кроме того, «Владхлеб» сертифицирован по стандартам ИСО 9001 и ХАССП, а также первым на Дальнем Востоке получил сертификат соответствия системе ИСО 22000 - 2007, предъявляющей повышенные требования к выбору поставщиков сырья, санитарным условиям производства, качеству и безопасности конечной продукции.

Предприятие намеренно ужесточает внутренние требования к качеству, поскольку основная цель - превратить исконно российский продукт в настоящий источник долголетия, который с удовольствием потребляли бы люди, стремящиеся сохранить здоровье и стройную фигуру. И, надо сказать, прилагаемые усилия по достоинству оцениваются как потребителями, так и внешними экспертами на всевозможных российских и зарубежных профессиональных конкурсах и выставках, в которых активно участвует «Владхлеб»: «Лучший товар Владивостока», «Дальагро. Продовольствие», «100 лучших товаров России», «Торговая марка года» и т. д. Само предприятие удостоено статуса лауреата Премии Правительства России в области качества. А недавно команда компании, одержав победу во всех отборочных этапах на территории России, представляла российских хлебопеков во Франции - в финале Кубка мира по хлебопечению имени Луи ЛЕСАФРА.

К слову, помимо профессиональных «профильных» достижений есть у «Владхлеба» и еще одна знаковая награда - победа в номинации «Социально ответственный бизнес» VII Краевой Бизнес-Премии Приморского края.

«Для хлебопеков понимание своей социальной ответственности, наверное, ярче и острее, чем для других профессий, - считает Дмитрий Шинкаренко. - Наша миссия в том, чтобы хлеб на столе у приморцев был всегда, вне зависимости от кризисов. Более того, в рамках программы «Город для людей» он поставляется по сниженной отпускной цене в десятки торговых точек Владивостока. Ответственно относимся мы и к персоналу - здесь работает более 1500 человек, причем уровень зарплаты на предприятии на 46% выше, чем средний по отрасли».

Но вернемся к продукции. Сердцем хлебобулочного производства являются линии по производству самого популярного сорта - «Подольского», выпекаемого по фирменной «владхлебовской» рецептуре с применением живых дрожжей. При этом ассортимент постоянно растет, пополняясь новыми, уникальными для Дальнего Востока видами продукции. Некоторое время назад предприятие предложило приморцам целую линейку полезных хлебов - «Здоровое питание». Хлеба этой линейки, такие как «Идеальная фигура», «Богатырь», «С хитозаном», «Тонус» с чагой», «Тонкая талия», особенно пользуются спросом у нашего покупателя.

Кроме того, компания «Владхлеб» первой в регионе стала производить кондитерские изделия европейского качества, благодаря чему на столах дальневосточников появились торты и пирожные, выполненные в лучших европейских традициях. Сегодня ассортимент кремовых изделий насчитывает порядка 200 наименований. А общий объём выпускаемой компанией хлебов, хлебобулочных и кондитерских изделий - 85 тонн ежедневно.

Продукцию Владхлеба оценят и гости Владивостока, прибывающие на саммит АТЭС-2012. Его участники увидят и ощутят на вкус то, чем по праву гордится и Приморье, и Дальний Восток в целом.

Досье «ДК»

История «Владхлеба» начинается c 1903 года. Сегодня это крупнейший производитель хлебобулочных, слоёных и кондитерских изделий в Приморье и один из лидеров региона. География поставок выходит за рамки Приморья: продукция реализуется в Хабаровске и Биробиджане, Магадане и Петропавловске-Камчатском. По итогам 2011 года в бюджеты и внебюджетные фонды компания «Владхлеб» перечислила порядка 280 млн рублей.

Татьяна ОРЛОВА, «Дальневосточный капитал».