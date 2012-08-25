Группа компаний «Акцент» заинтересована в качественном развитии бизнес-среды Приморья

История Группы компаний «Акцент» началась в самый разгар мирового финансового кризиса 2008 года, когда не только рынок информационных технологий, но и вообще бизнес в целом, переживал не лучшие времена. В это время несколько «айтишников» - специалистов различных инженерных областей - организовали первую компанию группы, которая за четыре года встала на ноги, и сегодня «Акцент» - это хорошо известный в Приморском крае системный интегратор, для которого практически нет ничего невозможного в области инженерной, сетевой и компьютерной инфраструктуры.

«Сегодня уже очевидно, что современный бизнес нуждается в эффективной и надежной инженерной и компьютерной инфраструктуре, позволяющей сокращать издержки и непредвиденные расходы, предотвращать несчастные случаи и противоправные действия, сохранять стабильность работы и при этом гарантировать необходимый уровень комфорта, - говорит генеральный директор компании «Акцент» Александр ВОЗНЕСЕНСКИЙ, - И поэтому к расчету и внедрению своих решений мы подходим комплексно, учитывая все факторы, влияющие на конечный результат, а не просто продаем «умное железо».

Уровень компетенций группы подтверждён официальными партнерскими статусами таких мировых гигантов IT-отрасли, как APC by Schneider Electric, Microsoft, Hewlett Packard, Cisco, Oracle, др. Причем некоторые из них в Приморье представлены эксклюзивно - например, в 2012 году компания стала единственным на Дальнем Востоке авторизованным техническим центром по телекоммуникационным решениям Panasonic. А потому слоган компании - «Решения, сотканные из технологий» - очень точно отражает принцип ее работы, ведь оказание услуг системной интеграции требует от сотрудников компании не только знаний в различных профессиональных направлениях, но и умения их качественно сочетать между собой.

Для того чтобы сделать знания об IT-инфраструктуре доступнее и научить приморские предприятия использовать по максимуму те возможности, которые предоставляют сегодня современные программные продукты, «Акцент» открыл в приморской столице первый региональный Центр решений IT-технологий Microsoft. И сейчас на этой площадке несколько раз в квартал разрабатываются и демонстрируются самые актуальные IT-проекты для настоящих и потенциальных заказчиков «Акцента», а также проводятся обучающие семинары специалистами Microsoft.

В совокупности все эти факторы сыграли на то, что, несмотря на свой относительно юный возраст, «Акцент» уже выполнил значительное количество проектов для таких солидных игроков рынка, как Дальневосточное морское пароходство, «Приморскуголь», «Радиоприбор», ГРАСП, «Домотехника», ТД «Зеленый остров», Приморское морское пароходство, «Тернейлес», ФГУ «Администрация Морских портов Приморского края» (АМП ПК) и ряда других известных в регионе представителей бизнес-элиты. При этом география внедряемых проектов не ограничивается владивостокской «пропиской» группы - заказчики у «Акцента» есть как по краю, так и за его пределами. А разумная ценовая политика делает «Акцент» одним из наиболее востребованных приморских интеграторов не только для нужд крупного бизнеса, но и позволяет вести диалог с представителями его среднего сегмента.

К одной из последних, востребованных рынком услуг, входящих в круг интересов группы, относится энергетический аудит предприятий. Требование об обязательном прохождении которого до 31 декабря 2012 всеми бюджетными организациями и учреждениями, а также частными предприятиями с расходами на потребление энергоресурсов более 10 млн руб. в год, продиктовано Федеральным законом N 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». Рынок этой услуги новый, и одна из компаний группы уверенно вошла в него, как полноправный игрок.

«Располагая собственной технической лабораторией, оснащенной новейшими измерительными приборами, мы способны производить измерения различной степени сложности и детализации на объектах почти любого заказчика. И энергетический паспорт, который мы выдаем по итогам обследования, фактически является для предприятия техническим заданием по внедрению целого комплекса энергосберегающих мероприятий, направленных на снижение потребления всех видов энергоресурсов», - поясняет коммерческий директор компании «Акцент» Константин ВОРОБЬЕВ.

Являясь не только инновационным, но и социально ориентированным бизнесом, в этом году «Акцент» стал первым IT-интегратором, выступившим в качестве генерального спонсора VIII Бизнес-Премии Приморского края, проходящей под патронажем администрации края. Это лишний раз продемонстрировало заинтересованность компании в качественном развитии бизнес-среды Приморья и установлении на его территории инвестиционно привлекательного делового климата.

Планов на дальнейшее развитие бизнеса у руководства Группы компаний «Акцент» много, и связаны они как с разработкой и внедрением новых перспективных технологий для бизнеса, так и с расширением географии работы. Предприятие уже опробовало свои силы в Хабаровске и Иркутске, Омске и Новосибирске и намерено продвигаться дальше, тем более что эффективные и красивые IT-решения, «сотканные из технологий», всегда в цене.

Досье «ДК»

Группа компаний «Акцент» работает в области построения инженерной и IT-инфраструктуры предприятий (B2B решения).

Оказывает услуги аудита IT-инфраструктуры организации, энергоаудита, аудита систем безопасности и пожаротушения. Специализируется на построении структурированных кабельных систем, беспроводной сетевой инфраструктуры, построении серверных и центров обработки данных, систем технической безопасности и корпоративной телефонии.

Имеет статусы: APC Elite Data Center Partner, Cisco Premier Partner, Microsoft Gold Partner, Hewlett Packard Preferred Partner, Xerox Business Partner, Авторизованный технический центр Panasonic.

Входит в состав трех СРО: одного проектного «Партнерство Проектировщиков ПК» и двух строительных - «Дальмонтажстрой» и «Дальэнергосбережение».

Татьяна ОРЛОВА, «Дальневосточный капитал».