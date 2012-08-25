Оборудование WILO пришлось по душе саммитовскому Владивостоку

Глобальные изменения, происходящие в Приморье, требуют технического перевооружения объектов инженерной инфраструктуры. Это, в свою очередь, требует от предприятий-поставщиков не только качества и надежности оборудования, но системного решения всех возникающих технических вопросов, специальной стратегии по взаимодействию и с подрядчиками, и с конечными потребителями, эксплуатирующими переоснащенные объекты.

Компания «ВИЛО РУС», представляющая интересы промышленной группы WILO SE (Германия) - одного из мировых лидеров по производству насосов, активно задействована в техническом перевооружении инфраструктурных объектов края и Дальневосточного региона. И дело не столько в широком ассортименте предлагаемого насосного оборудования WILO, его качестве, оптимальной ценовой политике и сроках поставки, сколько в комплексности предлагаемых решений, готовности оказывать техническую поддержку и при дальнейшей эксплуатации.

Именно этим обусловлены ее победы в саммитовских тендерах. Так, насосное оборудование WILO установлено в Приморском океанариуме на острове Русском, очистных сооружениях центрального планировочного района, в 5-звездочных «Хаяттах» на мысе Бурном и Корабельной набережной, на заводе по переработке ТБО.

Впрочем, география его применения простирается далеко за рамки Владивостока. Оно успешно «трудится» на заводе «Энергомаш» и объектах городского водоканала в Хабаровске, Угольном терминале Ванино и Центральном тепловом пункте Магадана, тепловых станциях Уссурийска и Владивостока, центральных котельных Вахрушева и Шахтерска, объектах коммунального комплекса, восстановленного после землетрясения в Невельске, в системе городского водоснабжения Холмска. Помимо собственно насосного оборудования на некоторых из объектов установлены еще и центры управления насосными станциями, в том числе и удаленного контроля, разработанные под конкретные требования заказчиков.

Системы WILO настолько хорошо зарекомендовали себя в регионе и спрос на них оказался столь высоким, что, для того чтобы оперативно удовлетворять потребности заказчиков, в структуре «ВИЛО РУС», появилось сборочное подразделение, выпускающее продукцию по оригинальной технологии из немецких комплектующих («Ростест» со своей стороны также подтвердил ее качество).

«Мы долго и тщательно выбирали поставщика насосных систем, даже провели полноценное энергетическое обследование более двухсот тепловых пунктов в разных регионах, прежде чем остановились на WILO, - рассказывает директор ООО ПКК «Модерн инжиниринг системс» Александр Владимирович Австриевский. - Нас устраивает все: и оперативность поставки, и сроки окупаемости оборудования, и компактные габаритно-весовые показатели, благодаря чему мы смогли высвободить производственные площади для других нужд, и наличие региональных складов с постоянным запасом комплектующих, и хороший сервис, и, что еще более важно, значительная экономия электроэнергии: более 20% ежегодно».

Последний довод - тема для отдельного разговора. Строящаяся саммитовская инфраструктура вызвала серьезное увеличение энергопотребления, и вопросы экономичности и энергоэффективности оборудования моментально вышли на первый план. Насосы WILO отвечают всем этим требованиям. Всего один пример: установленные на объектах «Примтеплоэнерго», они позволили снизить потребление электроэнергии в холодное время года более чем на 40%.

Кроме того, системам WILO не страшна ни жесткая вода, ни агрессивно-загрязненная, а различные варианты монтажа и большой выбор типов двигателей с разными системами охлаждения позволяют использовать их при решении самых сложных задач.

Несмотря на то что продукция марки пользуется стабильным спросом как у коммерческих заказчиков, так и у индивидуальных застройщиков, дальневосточное представительство WILO настроено на еще более активное освоение рынка. По словам регионального руководителя ООО «ВИЛО РУС» в ДФО Сергея ПЕТУХОВА, предприятие с большим удовольствием продолжит работу в области промышленной энергетики, коммунального и промышленного водоснабжения, жилого строительства. Для этого у нее есть весь спектр необходимого оборудования (WILO SE производит все виды насосов для инженерных систем), квалифицированные инженеры, а главное - огромное желание продолжать развиваться в ногу с регионом.

Досье «ДК»

Дальневосточное представительство ООО «ВИЛО РУС» работает на рынке региона c 2005 года, располагает четырьмя региональными складами - в Якутске, Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и двумя техническими бюро. Поставляет насосное оборудование для систем отопления, водоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха, отвода стоков (WILO и Salmson), а также оборудование для бассейнов, аквапарков и подготовки технической и питьевой воды (Gruenbeck).

ООО «Вило Рус» во Владивостоке: ул. Пушкинская, 109, офис 307, тел. (423) 22-69-333. В Хабаровске: ул. Промышленная, 20е, тел. (4212) 461-860. www.wilo.ru.

«Дальневосточный капитал».