Из Владивостока открыты новые рейсы в Сеул, Токио и Муан

В июне из Международного аэропорта Владивосток начали выполняться несколько новых рейсов по зарубежным направлениям. В Токио и Сеул увеличена частота рейсов. Новое направление – город Муан (Республика Корея).



В краевом департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что авиакомпания «Аврора» увеличила частоту полетов из Владивостока в Токио. Эта мера вызвана повышенным спросом в летний период. С июня по 21 октября в расписание по этому направлению добавлена еще одна частота по воскресеньям. Теперь «Аврора» выполняет рейсы в Токио четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам, воскресеньям, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.



Также в июне Международный аэропорт Владивосток принял первый рейс авиакомпании Eastar Jet из Сеула. С приходом нового перевозчика количество вылетов в Сеул в июне составит около 40 рейсов в неделю. В Сеул также летают авиакомпании «Аврора», S7 Airlines, Korean Air и Jeju Air.



Полеты нового рейса по маршруту Владивосток–Сеул будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-800 еженедельно по понедельникам, четвергам и субботам.



Всего за первые пять месяцев 2018 года услугами аэропорта Владивосток воспользовались более 877 тысяч человек



По словам директора по авиационной коммерции Международного аэропорта Владивосток Александра Боброва, в текущем сезоне авиакомпания Eastar Jet планирует увеличение частоты полетов из Сеула, кроме того, откроет рейс из еще одного южнокорейского города – Пусан.



«Благодаря растущему спросу на поездки во Владивосток со стороны населения Республики Корея, доля международных пассажиров в общем пассажиропотоке аэропорта в 2018 году превысит 40%. В ближайших планах аэропорта – приход еще одной новой южнокорейской авиакомпании», – сообщил Александр Бобров.



Новым направлением полетов из Приморья в июне стал южнокорейский город Муан. Полеты выполняет авиакомпания «Якутия». Рейсы запланированы с частотой один раз в неделю по средам. На маршруте задействовано воздушное судно Sukhoi Superjet. Время в пути из Владивостока до Муана составляет два часа. Муан – город-уезд в западной части провинции Чолпа-Намдо в Южной Корее. Она охватывает территорию прибрежных островов Желтого моря. Город известен пляжами, болотистыми грязевыми экосистемами на побережье и ежегодным фестивалем лотосов, который проводится каждое лето.



Отметим, в июне из Владивостока выполняются рейсы более чем по 40 различным направлениям, включая внутрикраевые полеты.



Так, 20 рейсов еженедельно летают в Москву, три – в Санкт-Петербург (с посадками в Екатеринбурге и Иркутске), один – в Екатеринбург с посадкой в Иркутске, один – в Краснодар с посадкой в Новосибирске. Напрямую в Новосибирск выполняются 15 рейсов в неделю, в Якутск – шесть рейсов еженедельно.



Семь рейсов в неделю выполняются в Иркутск, среди них как беспосадочные, так и с посадками в Благовещенске, Чите либо Улан-Удэ. В Читу с посадкой в Благовещенске выполняются два рейса в неделю, в Улан-Удэ с такой же посадкой – один рейс еженедельно.



Что касается дальневосточных направлений, то в Хабаровск отправляются 19 рейсов в неделю, в Южно-Сахалинск – 28 рейсов, в Петропавловск-Камчатский – 10 рейсов, в Благовещенск – три рейса, в Магадан – один.



Из международных направлений рейсы выполняются еженедельно в Пекин (шесть рейсов), Гонконг (четыре рейса), Шанхай (два рейса), Харбин (семь рейсов), Чанчунь (два рейса), Санья (два рейса), Сеул (39 рейсов), Пусан (шесть рейсов), Тэгу (три рейса), Пхеньян (четыре рейса), Токио (восемь рейсов), Осаку (один рейс). В Бангкок с посадкой в Чанчуне выполняются два рейса в неделю.



По одному чартерному рейсу в неделю на регулярной основе выполняются из Приморья в Янъян, Муан и Чхонджу. Три регулярных рейса еженедельно выполняются в Янцзы.



Также ряд чартерных рейсов летают на нерегулярной основе. Это направления на Камрань (шесть раз в месяц), Утапао (пять раз в месяц), Пхукет и Краби (по одному разу в месяц) и Ташкент (три раза в месяц).



По итогам мая Международный аэропорт Владивосток увеличил пассажиропоток на 15%, обслужил 201 тысячу пассажиров. Самый высокий рост пассажиропотока отмечается на международных направлениях – обслужено почти 84 тысячи человек, что превышает показатель предыдущего года на 40%.



При этом пассажиропоток на южнокорейском направлении увеличился более чем в 1,5 раза, на рейсах в Юго-Восточную Азию прирост составил 23%, китайском направлении – 10% и на японском направлении – 7%.



Всего за первые пять месяцев 2018 года услугами аэропорта Владивосток воспользовались более 877 тысяч человек – на 19% больше, чем за аналогичный период 2017 года.



Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.