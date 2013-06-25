В скором времени во Владивостоке ожидается строительный бум. Причиной этому стало решение краевых властей отдать городу неразграниченную землю. И как сообщили в администрации приморской столицы, десятки проектов по строительству детских садов и жилых домов готовы к реализации.

Напомним, 28 мая в ходе Большого послания губернатора Законодательному Собранию, отвечая на вопрос одного из депутатов, Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ заявил, что готов отдать неразграниченные земли в управление администрации Владивостока под строительство социальных объектов: жилых домов и детских садов. Городские власти, в свою очередь, отмечают, что этого решения ждали не один год.

Земельный вопрос для столицы Приморья – один из самых наболевших. Отсутствие земли во Владивостоке зачастую становится главным препятствием в решении многих вопросов. Так, например, «стопорилось» строительство детских садов. Участки, на которых городские власти планировали строить новые садики, предыдущей администрацией края отдавалась в аренду под автопарковки, магазины и пр.

- Теперь, когда участки отдадут в наше управление, мы точно будем знать, что в последний момент не появится какой-нибудь предприниматель и не устроит здесь очередную автостоянку. И на земле будет построено то, что действительно нужно городу, – прокомментировали в администрации Владивостока.

Обещание губернатора оптимистично восприняли и в секторе жилищного строительства. Имея в распоряжении землю, город сможет начать массовое строительство доступного жилья. Речь идет как о многоквартирных домах и «малоэтажке», так и о муниципальном жилье.

- Сегодня во Владивостоке есть масса хороших проектов, которые позволят построить новое жилье по доступным для владивостокцев ценам. И варианты есть: хочешь – квартира, хочешь – таунхаус. Все будет зависеть от земельных участков и потребностей наших горожан, - сообщили в мэрии. - Более того, мы сможем строить больше муниципального жилья, как, например, дом для малоимущих на ул. Глинки, 24. Уже в этом году в него вселятся 55 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. И если город будет иметь достаточно земельных участков, чего пока, к сожалению, нет, то мы сможем переселить в новое жилье значительно большее число горожан.

Отдельно стоит сказать о земле под временные объекты – ее краевые власти также намерены вернуть городу. Эта мера позволит избавить Владивосток от стихийного появления киосков и торговых павильонов в самых неподходящих местах – скверах, вблизи школ и детских площадок, в центре города, вдоль дорожных магистралей и т. п.

- Безусловно, земля в городе должна работать, и в том числе сдаваться в аренду под торговлю. Но такие временные объекты, как киоски и павильоны, не должны противоречить интересам жителей и портить вид города. Торговля должна развиваться цивилизованно. Городские власти имеют сформированную стратегию и знают, где есть подходящий участок под те или иные задачи. Опять же, обязателен контроль внешнего вида павильонов, чтобы Владивосток не превратился в разношерстный рынок. Кроме того, передача этих полномочий муниципальным властям позволит не только привести город в порядок, но и значительно упростит для самих предпринимателей процесс оформления земли под аренду, - подытожили в администрации Владивостока.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.