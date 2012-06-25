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Пятизвездочные отели во Владивостоке сдадут к саммиту. Но частично
ВЛАДИВОСТОК, 25 июня, ZRPRESS. На прошедшей сегодня пресс-конференции, посвященной итогам 100-дневного пребывания на посту губернатора Приморского края, Владимир Миклушевский сообщил журналистам, что 5-звездочные гостиницы, построенные во Владивостоке, будут открыты к саммиту.
Однако не полностью, а частично – в каждом отеле для гостей саммита АТЭС откроют по 100 номеров.
Может, подрядчик успел бы и закончить все, сообщил губернатор, если бы не некоторые обстоятельства. Дело в том, что стройка в целом закончена, идет отделка фасадов и внутренности номеров. Отделка последних выполняется особой плиткой, которая индивидуально изготавливается для каждого номера. Так вот на днях пришла очередная партия плитки, и оказалось, что большая часть специальной плитки просто-напросто разбита...
Тем не менее, по словам г-на Миклушевского, в гостиницах к саммиту будут сданы примерно по сто номеров в каждой, где будут размещены гости.
Гендиректор ФКУ "Дальневосточная дирекция Минрегиона" Олег БУКАЛОВ, ранее уже сообщал, что гостиницы предполагается сдавать комплексами: "Условно говоря, если это спа-отель, то номерной фонд будет введен, а комплекс спа - уже после саммита".
По его словам, отставание в строительстве возникло из-за недобросовестного подрядчика. "Главная причина этих проблем, - турецкий подрядчик подвел компанию "Наш дом - Приморье", которая занимается строительством. В настоящий момент турецкого подрядчика поменяли на гонконгского и усиленными темпами пытаются наверстать упущенное", - добавил Букалов.
Напомним, гостиница курортного типа на мысе Бурном рассчитана на 250 номеров, в ней будут расположены СПА-салон и фитнесс-центр, рестораны, бары и другие общественные помещения.
Еще одна гостиница класса 5 звезд на Корабельной набережной также рассчитана на 250 номеров.
Оба отеля возводятся в рамках подготовки Владивостока к проведению саммита АТЭС-2012. Оператором гостиничных комплексов выступит Hyatt International, под брендом которого работают 750 отелей и курортов в более чем 45 странах мира. Новые отели мирового уровня будут способствовать развитию туризма и расширению деловых контактов. ОАО «Наш дом Приморье», которая является генеральным подрядчиком строительства.
Мария Кузовлева, «Золотой Рог».
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