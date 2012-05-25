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У миграционной службы Приморья выстроились очереди гастарбайтеров
После долгого перерыва опять большие очереди иностранцев у миграционной службы. Это заметил каждый, кто рядом проходит или проезжает.
Есть что-то символичное в том, что Управление федеральной миграционной службы (УФМС) по Приморскому краю находится на Пограничной улице. В последние дни эта Пограничная улица-полоса стала похожа на КПП: перешагнешь – останешься в России, не получится – отправят на родину.
Ничего удивительного. Граждане стран СНГ – а это преимущественно они в очереди - про приближающийся саммит АТЭС знают: они же его объекты строят. Знают, чем ближе час икс, тем строже контроль пребывания иностранцев на территории города. Стало быть, надо легализоваться. Получить патент на работу - для легализации самый простой путь.
Досье "ЗР"
Патент дает право законно работать по найму, но только для осуществления личных нужд физического лица. То есть люди могут трудиться подсобными рабочими, сторожами, садовниками, поварами, домработниками, нянечками и пр., но никак не в коммерческих структурах. Практика выдачи патентов родилась три года назад как форма легализации незаконно находящихся на территории РФ иностранных граждан. За патент нужно платить ежемесячно. Как правило, мигранты его получают, тем самым легализуют свое пребывание на территории РФ, но далее об обязанностях забывают.
В 2012 году в крае зарегистрировано 81,7 тыс. иностранных граждан, из них 29 тыс. приехали в безвизовом режиме.
Итак, очереди за патентами появились как реакция на ужесточение режима пребывания иностранцев перед саммитом. Именно за патентами потому, что другая форма законной регистрации – разрешение на временное пребывания - имеет квоту, которая в этому году закончилась уже в апреле. По словам заместителя начальника УФМС Эвелины ГОНТОВОЙ, в прошлом году подобная квота закончилась в сентябре. Но особенность российского миграционного законодательства в том, и об этом не раз писал «ЗР», что граждане стран СНГ могут приезжать в РФ просто по желанию, без приглашения, виз и гарантированного места работы. Вот и едут. До сих пор. Пару дней назад коллега возвращалась из Москвы во Владивосток и, по ее словам, половина пассажиров самолета составляли мигранты из южных республик бывшего Союза. Кстати, проблему большой очереди из мигрантов на Пограничной улице в УФМС обязались решить в ближайшие дни.
Другое дело, что отправить гастарбайтеров домой после окончания работ на стройках саммита у государства не так-то много возможностей. По мнению Эвелины Гонтовой, приходится рассчитывать на порядочность работодателей. Они их организованно привезли – пусть так же вывозят. Но слишком надеяться на сознательность работодателей не приходится. С начала года было принято решение о возвращении с территории Приморского края домой 80 иностранцев. Это обошлось бюджету почти в 2 млн рублей. Они ж не поездом едут (кто за ними уследит в дороге?), а самолетом.
Есть еще одна особенность российского законодательства, которую трудно уразуметь иностранным рабочим. Так, на стройки саммита гастарбайтеры были приглашены вне квоты. Именно поэтому, желая остаться в Приморье, они не могут рассчитывать ни на временное разрешение на проживание, ни на патент. Им надо вернуться на родину, потом въехать на территорию РФ и только тогда уже приобретать патент или право на временное проживание.
Бывший министр регионального развития Виктор БАСАРГИН в один из последних визитов во Владивосток в этом статусе говорил, что «на объектах саммита трудится свыше 23 тысяч человек, которых надо отправить на родину». Он напомнил, что «специальный федеральный закон, который устанавливает особый порядок привлечения иностранной рабочей силы (на стройки саммита – прим. «ЗР»), прекращает свое действие 31 июля 2012 года».
Ольга ЖУРМАН, «Золотой Рог».
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