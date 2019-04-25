От продажи "Хаяттов" бюджету края достанутся лишь жалкие миллионы

Общий убыток региона от двух скандальных строек составит около 18 миллиардов

В случае, если ООО «Парк-отель «Бурдугуз» (единственный участник аукциона по продаже недостроенных пятизвездных отелей во Владивостоке) в 30-дневный срок приобретет гостиницы за 3,8 млрд рублей, бюджет Приморья получит лишь незначительную часть от этой суммы. Об этом во время отчета перед депутатами краевого парламента рассказал глава региона Олег КОЖЕМЯКО. По словам губернатора, ряд коммерческих структур намеревался приобрести несостоявшиеся «Хаятты» еще дешевле минимальной цены апрельских торгов.

Напомним, что на торгах, которые «Российский аукционный дом» по поручению АО «Дальневосточная инвестиционная группа» (бывшее ОАО «Наш дом – Приморье») проводил 15 апреля, минимальная цена продажи гостиницы на мысе Бурном составляла всего 2,16 млрд рублей, а гостиницы на Корабельной набережной – 1,68 млрд рублей. Один из участников – ООО «Русское солнце», 60% уставного капитала в котором принадлежит владельцу гонконгской группы компаний United Exchange/Sun Group Цзяну ЮЙСЯНУ – не был допущен к торгам, так как своевременно не внес задатков.

В результате право приобрести гостиницы по минимальной цене (3,84 млрд рублей с учетом НДС) возникло у ООО «Парк-отель «Бурдугуз», подконтрольного холдингу En+ с участием Олега ДЕРИПАСКИ. После уплаты 20-процентного налога, который поступает в федеральный бюджет, «в плюсе» от продажи гостиниц остается чуть более 3 млрд рублей. Но и эта сумма, как стало известно из ответа губернатора Приморья Олега Кожемяко на вопросы депутатов Заксобрания, уже практически распределена.

- Сейчас в течение месяца будет заключен контракт. Вот тогда будем считать, что сделка закончена, - акцентировал губернатор. – Порядка 2,2 млрд рублей – это кредитные обязательства перед «Сбербанком» плюс проценты по ним. Будет хорошо, если бюджет края получит 500-600 млн рублей.

При этом, как отметил глава региона, продажа отелей даже по минимальной цене – это не худший вариант. Ряд компаний намеревался приобрести гостиницы еще дешевле, рассчитывая, что на торги 15 апреля никто не подаст заявку, уточнил Олег Кожемяко.

- Сейчас они сожалеют об этом. Потому что объекты, в принципе, хорошие, но к ним нужно приложить массу усилий, - добавил Олег Кожемяко. Губернатор выразил надежду, что хотя бы один из отелей будет введен в эксплуатацию в 2020 году.

Андрей СЕРОВ.