Южнокорейская авиакомпания начала выполнять прямой рейс Владивосток - Муан

С 2 апреля 2019 года JEJU Air начала выполнять прямой рейс Владивосток - Муан. Муан – это округ в южной провинции Чолла в Южной Корее. Из округа Муан можно легко добраться до основных достопримечательностей провинции Южная Чолла. Любители природы могут насладиться живописными чайными плантациями Посон, а также посетить небольшой город Сунчхон на востоке. Из аэропорта Муан можно с лёгкостью добраться также до городов Кванджу и Йосу, сокровищницы культуры Южной Кореи.

Кванджу – шестой по величине город Южной Кореи, с богатой историей. Йосу – провинциальный город у моря, утопающий в зелени и окружённый многочисленными островами, как обитаемыми, так и необитаемыми. Город расположен в очень живописном месте, виды на город и близлежащие острова захватывают дух. Эти города обязательно стоит посетить, если вы устали от городской суеты и хотите насладиться культурным отдыхом.

Рейсы по маршруту осуществляются с 1 апреля с частотой 4 раза в неделю: время вылета из Муана в 21:00 по понедельникам, средам, пятницам и субботам, время вылета из Владивостока в 3:10 ночи по вторникам, субботам и воскресеньям и в 02:40 по четвергам. С июня 2019 года расписание, возможно, изменится.

Муан это уникальное место, где всё пропитано духом Кореи. Аутентичные блюда корейской кухни, национальное искусство и музыка не оставят равнодушными любителей оригинального отдыха и поволят окунуться с головой в культуру Страны Утренней Свежести.

В мае в городе Йосу будет проходить очень интересный ежегодный фестиваль "Праздник черепахи", посвященный Панцирным кораблям времен Корейско-Японской войны.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.