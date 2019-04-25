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Во Владивостоке открывается новый торговый центр

25 Апреля 2019, 15:32 | Владивосток

Этот новый трехэтажный многофункциональный центр преимущественно торгового назначения по ул. Ладыгина, 5 во Владивостоке предполагалось открыть еще в марте, но в силу обстоятельств его открытие пришлось перенести на конец апреля.

Заявлено, что якорными арендаторами помещений в этом здании общей площадью около 12 500 квадратных метров станут хорошо знакомые жителям города «Реми», «Бубль Гум» и «Детский центр». Заявлены «Азбука мебели», аптека «Овита», магазин «Золотое время» и другие.

Предполагается, что для жителей ул. Нейбута, Ладыгина, Юмашева и других этот торговый центр станет особенно удобен по вечерам, когда они, возвращаясь с работы, попутно смогут делать необходимые им покупки в магазине, находящемся на удобной развилке. Для их удобства у ТЦ сделана большая парковка, а в здании есть эскалаторы и траволатор.


 

Известно, что для арендаторов этот торговый центр оказался не из самых дешевых, но это их не отпугнуло. Отметим, что ставки аренды в зависимости от размещения торговых мест и их площади накануне открытия были заявлены в пределах от 2 000 до 3 500 рублей за 1 квадратный метр в месяц.

Досье газеты «Золотой Рог»

По данным экспертов ООО «Индустрия-Р», по итогам первого квартала 2019 года в торговых центрах Владивостока средняя ставка аренды помещений составила 1 777 рублей за 1 квадратный метр в месяц, повысившись по сравнению со средней ставкой аренды в 4-м квартале прошлого года на 15,4%. За это же время средняя ставка аренды торговых помещений в целом по городу практически не изменилась, составив 1 367 рублей в месяц за «квадрат». Причина роста ставок аренды в торговых центрах объясняется тем, что объем вакантных площадей в торговых центрах по сравнению с концом прошлого года снизился на 22,81% и составил всего около 50 700 квадратных метров площадей. Самая же дорогая аренда во Владивостоке среди торговых центров отмечается на Луговой, где месячная ставка достигает 5-6 тысяч рублей за 1 квадратный метр.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Виктор Кудинов
Теги: торговля  строительство  владивосток  магазин  торговый центр 



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