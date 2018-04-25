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Сотрудникам ликвидируемого магазина "В-Лазер" повезло со скидками
Скидки на товары «для своих» просто зашкаливают
Газета «Золотой Рог» продолжает следить за ситуацией вокруг продовольственного гипермаркета компании «В-Лазер», который прекратил свою работу в районе остановки «Дальпресс» во Владивостоке.
Напомним, гипермаркет "Вл-Март", который входит в группу компаний "В-Лазер", закрылся. Бизнес продали другим предпринимателям. В прошлом году по такой же схеме уже прекратил свою деятельность магазин на Ильичева, 4, – вместо него появился “Фрэш 25". Вице-президент группы Сергей Митрофанов рассказывал СМИ, что окончательно разочаровался в розничной торговле и будет держаться впредь от нее подальше.
Узнав о последнем дне «торговой Помпеи», толпы покупателей со всего Владивостока бросились раскупать товар по сниженной цене, который предлагался в закрывающемся гипермаркете «Вл-Март». По всему городу ходили слухи, что гипермаркет распродает товары со скидкой чуть ли не в 50%. Однако слухи не подтвердились. Особенно покупателей разочаровало отсутствие распродаж бытовой техники. Как выяснилось, магазин бытовой техники и электроники закрываться и не собирался. Скидки были, но только на некоторые продовольственные и сопутствующие товары.
Там временем, как нам стало известно, в закрытом для рядовых посетителей магазине продолжает теплиться торговая жизнь. В частности источник, который имеет родственников среди сотрудников «В-Лазера», сообщил, что сейчас там продолжаются распродажи остатков товара со скидкой в 70%. Сегодня в магазине вовсю хозяйничают представители нового владельца - «Фрэш 25», которые проводят ревизию. Уточняем, это данные непроверенные.
«Золотой Рог» продолжает следить за ситуацией.
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