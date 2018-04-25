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Во Владивостоке открылась традиционная выставка "Город-2018"
География участников - Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Республика Бурятия, Еврейская АО, Хабаровский край, Иркутская, Самарская, Кемеровская области...
Вчера, 25 апреля, в КСК «Фетисов Арена» во Владивостоке в 25-й раз стартовала ежегодная международная выставка «Город», традиционно организуемая компанией ООО «Дальэкспоцентр» при поддержке администрации Приморского края и под патронажем Торгово-промышленной палаты Приморского края.
Выступая на открытии выставки, вице-губернатор Алексей НЕМКОВ поздравил от администрации и себя лично участников выставки и сказал: «География, представленная сегодня, очень интересна – это Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Республика Бурятия, Еврейская АО, Хабаровский край, Иркутская, Самарская, Кемеровская области. И, конечно, основное представительство – Приморье. Очень рад расширением выставки Приморьем представительством, как строительных компаний, так и производителей. Понятно, что лидеры – Владивосток, Артем, Находка, Шкотово. Но стали подтягиваться и районы, которые раньше были представлены не так широко».
Он отметил, что перед строительной отраслью края стоят большие задачи. Особенно в части выполнения программы жилищного строительства. Особенно – в рамках программы «Жилье для российской семьи», когда в комплексе решаются и автодорожные, и инфраструктурные задачи развития.
Вице-губернатор дал высокую оценку выставке, как эффективной деловой площадки, где идет полезный обмен мнениями и опытом и есть возможность увидеть передовые технологи, которыми надо делиться и внедрять. А главное: «Как раз здесь возникают связи, которые нужны нам для кооперации действий».
Председатель комиссии по экономической политике и собственности Законодательного собрания Приморья Сергей ИЩЕНКО высказал мнение, что: «Те революционные законы, которые в последние годы принимаются на федеральном уровне, поддержаны всеми ветвями нашей власти, и мы уже на практике видим территории опережающего развития. На прошлой неделе мы смотрели, как идет строительство ТОР «Надеждинская», где на 800 гектаров около 40 компаний-инвесторов уже не размещаются и просят увеличить площади».
Он напомнил, что впереди осуществление крупных проектов – нефтехимический кластер, Большой Камень, Михайловская ТОР. В этом плане Приморье, Дальний Восток ждет большое будущее, которое должно обеспечиться серьезным притоком населения из других регионов.
По его мнению, союз власти и бизнеса наглядно продемонстрировал этой выставкой ее высокий уровень, что поможет в дальнейшем через несколько лет «обеспечить наше население жильём. И чтобы стоимость квадратного метра его была на уровне самых лучших регионов России, а не как сегодня – на уровне Питера и Москвы».
Сергей Ищенко считает, что приморцы смогут своими силами построить новые промышленные гиганты, которые дадут мощный рывок развитию края и его кооперации с соседними странами. Особенно в рамках развития новой экономической зоны на о. Русском.
А председатель думы Владивостока Андрей БРИК сказал, что в крае и городе есть большие перспективы у строительной отрасли и других направлений деятельности и промышленности. В этом году во Владивостоке будет построено большое количество социальных объектов по новым технологиям и из новых материалов, которые представлены в частности на выставке «Город».
Одновременно на территории города будут осуществляются проекты Свободного порта и ТОР: «В ближайшие годы мы будем прилагать максимум усилий, чтобы эти проекты были воплощены в реконструкции и строительстве дорог, нового жилья и объектов промышленного производства.
Выставка действительно в этом году очень представительна, ее деловая программа проходит при высокой активности посетителей и рассчитана на все три дня ее работы. Многие участники работают на открытой площадке. Сегодня и завтра «Город-2018» свою работу продолжает. Поэтому еще есть время посетить ее, и найти нужные материалы, решения, партнеров и подрядчиков.
Виктор КУДИНОВ, фото автора.
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