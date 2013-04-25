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В строящемся садике на Гульбиновича завершена кровля и на 80% сделана внутренняя отделка
Продолжается масштабная реконструкция детского садика на Гульбиновича, 4. Как рассказал начальник участка Николай Фисенко, на 80% сделана внутренняя отделка, полностью завершен ремонт кровли.
Сейчас в здании утепляют фасад и меняют окна на пластиковые. Также устанавливают готовые деревянные лестницы для дома и протягивают сети коммуникаций.
В этом садике будут обустроены комнаты для игр и спальни, залы для музыки и ритмики, современный пищеблок и столовая. Потолки в новом садике будут подвесными, полы теплыми, на стенах – художественная роспись. По периметру учреждения установят видеокамеры.
Особой фишкой этого детского садика станет собственный огород. Малыши в рамках воспитательного процесса смогут почувствовать себя настоящими агрономами, сажая морковь, капусту и другие овощи
Больше 15-ти последних лет здесь размещалась налоговая служба. Предыдущие власти Владивостока отдали двухэтажный детский сад в долгосрочную аренду. По распоряжению главы города Игоря Пушкарёва, договорные отношения с налоговой были прекращены. Здание решили использовать по целевому назначению - разместить в нем детский сад. Однако за годы аренды оно существенно обветшало и нуждалось в масштабном ремонте. Именно поэтому строители называют свои действия «строительством», а не просто «реконструкцией». От предыдущего здания останется лишь фундамент и стены, все остальное возводят заново. Завершить работы планируется к августу этого года. Тогда сюда смогут пойти 120 малышей Владивостока.
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