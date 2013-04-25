www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.08 р. 100 JPY: 56.72 р.
EUR: 73.75 р. 10 CNY: 93.07 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Строительство
Распечатать

В строящемся садике на Гульбиновича завершена кровля и на 80% сделана внутренняя отделка

25 Апреля 2013, 15:09 | Владивосток

Продолжается масштабная реконструкция детского садика на Гульбиновича, 4. Как рассказал начальник участка Николай Фисенко, на 80% сделана внутренняя отделка, полностью завершен ремонт кровли.

Сейчас в здании утепляют фасад и меняют окна на пластиковые. Также устанавливают готовые деревянные лестницы для дома и протягивают сети коммуникаций.

В этом садике будут обустроены комнаты для игр и спальни, залы для музыки и ритмики, современный пищеблок и столовая. Потолки в новом садике будут подвесными, полы теплыми, на стенах – художественная роспись. По периметру учреждения установят видеокамеры.

Особой фишкой этого детского садика станет собственный огород. Малыши в рамках воспитательного процесса смогут почувствовать себя настоящими агрономами, сажая морковь, капусту и другие овощи

Больше 15-ти последних лет здесь размещалась налоговая служба. Предыдущие власти Владивостока отдали двухэтажный детский сад в долгосрочную аренду. По распоряжению главы города Игоря Пушкарёва, договорные отношения с налоговой были прекращены. Здание решили использовать по целевому назначению - разместить в нем детский сад. Однако за годы аренды оно существенно обветшало и нуждалось в масштабном ремонте. Именно поэтому строители называют свои действия «строительством», а не просто «реконструкцией». От предыдущего здания останется лишь фундамент и стены, все остальное возводят заново. Завершить работы планируется к августу этого года. Тогда сюда смогут пойти 120 малышей Владивостока.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: жилье  строительство  недвижимость  ремонт 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru