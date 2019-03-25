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Во Владивостоке бесплатно раздавали клубнику
Нужно было только выполнить одно необычное условие
Корреспондент «Золотого Рога» в воскресенье стал свидетелем весьма необычного маркетингового приема. Продавец, разместившийся на ул. Фокина, выставил на лотке клубнику. Вместо привычного ценника товар сопровождала надпись «Бесплатно».
Оригинальная акция не могла не заинтересовать. К продавцу подходили люди. Но долго не задерживались. Как выяснилось, в акции была своя хитрость. Для того, чтобы стать обладателем «халявного» стаканчика клубники, нужно было… ответить на три загадки. Те, кто не отгадывал, а таких было подавляющее большинство, должны были купить стакан ягоды за 100 руб. Загадки были разные по сложности, в том числе и достаточно заковыристые. К примеру, желающие заполучить «халявную» клубничку должны были поразмыслить над такими загадками: «Какую цепь нельзя разомкнуть?» Или: «Каким ключом нельзя открыть замок?». И так далее.
При всей спорности такой торговли, стоит признать, что покупатели весело провели воскресный день.
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